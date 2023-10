"VODA JE BILA IZNAD NIVOA PROZORA" Nikolina i Saša Kapor su pre 7 godina sleteli kolima u reku, ovu JEZIVU scenu ne zaboravlja

Za razliku od mnogih drugih javnih ličnosti koje teže svoje živote da predstave u što boljem svetlu, Nikolina Kovač i Saša Kapor iskreno govore o svim teškim trenucima. Tako ne kriju da među njima postoje nesuglasice, ali jubilej od 10 godina braka koji su nedavno proslavili svedoči da su uspeli da ih prebrode.

Da im brak bude tako stabilan i jak, doprineli su i teški trenucima koje su preživeli. Nikolina Kovač i Saša Kapor venčali su se 2013. i iste godine dobili su sina Nikolaja. Pevačica je napravila pauzu u karijeri i taman kada je nakon dve godine snimila pesmu, doživeli su tešku saobraćajnu nesreću.

foto: Printscreen/Instagram

- Kada sam snimila svoju drugu pesmu 'Sumnjivo lice' i posle udaje i porođaja se vratila na scenu, Saša, Nikolaj i ja smo doživeli veliku saobraćajnu nesreću. Upali smo u reku i to je bio jako veliki stres za mene. Scena kada ja Nikolaja dajem kroz prozor, jer je voda došla iznad nivoa prozora, bila je strašna. Čoveku koji mi je davao ruku da se i ja izvučem govorila sam samo da vodi dete, a ja sam u haljini plivala do obale. Tada shvatiš koliko si mali i nebitan. Tada sam promenila kompletnu percepciju života. U tom trenutku nisam posećivala psihoterapeuta, danas to češće radim. Tada sam tražila snagu u sebi samoj. Preko noći sam sazrela i odrasla, ali trebalo je vremena da u svoj život, i sebi, vratim mir - ispričala je svojevremeno za domaće medije pevačica koja je dugo imala strah od vožnje.

foto: Damir Dervišagić

– Dugo vremena mi je trebalo da izgubim strah od vožnje. Neprijatno mi je bilo i kada bih vozila i kada bih bila suvozač. Opominjala sam da se smanji brzina, da se koči, znala sam da izlazim iz automobila... Trajalo je to oko dve godine, a uporedo s tim sam dobila i strah od letenja. Sada i vozim i letim, ali i dalje imam mali strah od aviona – rekla je tada Nikolina.

