ANA ĆURČIĆ NAPUŠTA SRBIJU?! Ostala bez PARA, spakovala kofere i ide u Nemačku! Postaje GASTABAJTERKA! SVI DETALJI

Ana Ćurčić prekinula je medijsku ćutnju i rešena je da dokaže da Milena Kačavenda u rijalitiju ne govori istinu pa je čak podnela i tužbe protiv nje.

Međutim, dok vodi rat sa bivšom kumom Ana je rešila da napusti Beograd, i na na neko vreme ode u Nemačku. Kako prenose mediji, ona više nema ni kontakt sa Acom Bulićem koji joj je godinu dana unapred platio stan u luksuznom naselju u Novom Beogradu te je rešena da se skloni od svega i razmisli šta će da radi.

Kako je otkrio Anina bliska rođaka, ona se čula sa jednom ženom koja joj je bila podrška sve vreme i sada kada su joj svi okrenuli leđa ta gospoda je i dalje uz nju. Ona živi u Berlinu i ponudila je Ani da se na neko vreme preseli kod nje.

"Ta žena je Ani podrška od početka, u Berlinu živi i ima tamo dva salona za negu i lepotu. Ponudila je Ani čak i posao, kao i da neko vreme živi kod nje jer ona živi sama. Ana je razmišljala šta da radi i onda je donela odluku da se sada skloni od svega i da napuni malo baterije, ali i da razmisli šta će da radi. Aca joj je platio stan do avgusta sledeće godine, te će ona da ode u Berlin i verovatno će tamo u martu da se vrati za Srbiju. Neće otkazati stan naravno, jer koliko znam ona planira da sakupi pare, pa da produži kiriju. Ako bude u mogućnosti možda podigne i kredit da taj stan kupi. O svemu mora da razmisli dobro, jer joj se život okrenuo naopačke i mnogo joj je teško. Njen sin je uz nju, on joj daje najveći vetar u leđa i čim mu je saopštila da je dobila ponudu za Berlin, on joj je rekao da to ne propušta, pogotovo što će imati priliku da zaradi i sa tom ženom sarađuje kada su njeni saloni u pitanju. Koliko znam, uskoro bi trebalo da se pakuje i da ode za Nemačku. Ako se desi da dobije poziv za sud, ona će dolaziti kako bi bila na ročištima, jer je podnela tužbu protiv Zvezdana, Milene i Đedovića i od toga neće da odustane. Iskreno, ona i tu očekuje neki priliv novca", rekla je Anina rođaka.

