MAJKA DARKA LAZIĆA SA DEČKOM ULAZI U ELITU?! Pevač se oglasio i dao svoj sud "Narod bi ih zavoleo"

Majka folkera Darka Lazića, Branka Lazić navodno bi trebalo da uđe u "Elitu" sa dečkom.

foto: Printscreen/Facebook, Antonio Ahel/ATAImages

Naime, kako pišu domaći mediji, Branka navodno isprva nije bila za to da se takmiči i da život stavi na tacnu, ali su je u porodici ubedili da nema šta da izgubi s obzirom na to da je već poznata zbog sina Darka, a i sin ju je podržao.

- Branka i Dragan su postali hit kad se saznalo da su zajedno. Ona je dugo bila sama posle smrti muža Milana, nije izlazila iz dvorišta iako su svi pričali da je vreme da nastavi dalje i da ne sme da se zakopa i tuguje. Za mužem će uvek da žali, ali život ide dalje. Dragan i ona su toliko skladan i lep par da celo selo zna koliko se vole. On se ne odvaja od Branke, ne prođe dan da joj ne priredi neko iznenađenje. Na kraju je to došlo i do produkcije i čelnika Pinka, pa su navodno dobili poziv da uđu u rijaliti. Produkciji su zanimljivi, najviše zbog toga što su ljudi sa sela, što ih narod voli jer su prirodni i ne glume - kaže izvor.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Darko podržava majku da uđe u rijaliti sa dečkom Draganom.

- Što se mene tiče, majka neka uđe s Draganom sutra u rijaliti! Oni su super par, slažu se lepo, kao Kaća i ja. Narod bi ih odmah zavoleo, mislim da takve stvari i treba da se ekranizuju - kaže folker i dodaje da će baba najviše da bude zaslužna za to ako Branka i Dragan uđu u "Elitu":

- Moja baba gleda stalno rijaliti. Žena ne gasi Pink, obožava da gleda šta se tamo dešava!

foto: Petar Aleksić

"Voleo bih da mi se majka uda"

- Sedeo sam s majkom i Draganom pre neki dan. Pričali smo o svadbi i naravno da bih voleo da se to uskoro desi. Mogu sve da im isplaniram. Nedavno smo napravili moje venčanje, sad su oni na redu, pa što se kaže, da se dobro proveselimo. Svi im želimo svu sreću, a znate kako se kod nas u familiji slavi kad se prave veselja - rekao je on.

Kurir.rs/Republika

