ZVONE ZVONA SVADBENA: Tanja i Muhamed odredili datum venčanja: Svadba na dve lokacije, a bivši BESAN! Ovo su svi DETALJI

Tanja Savić i Muhamed Muki Bešić već su se dogovorili o datumu venčanja, ali za sada to kriju od javnosti. Zgodni pilot se više ne odvaja od Tanje, oni sve vreme provode zajedno, što na njeniim poslovnim putovanjima, što u Smederevu, a cela njena familija je oduševljenja budućim zetom.

- Sestra Bilja i brat Tomica mnogo su zavoleli Muhameda. Vide koliko je skroman, dobar i pametan momak i koliko voli Tanju. Sad su se opustili i mama Živana i otac Staniša. Njima je baš laknulo kada su se uverili da je to prava ljubav. Oni su najviše strepeli kako će reagovati dečači, ali Maksim i Đorđe su iz prve prihvatili Mukija. njima baš nedostaje očinska figura, a on ume da im priđe, pun je topline i ljubavi, plus dečaci su oduševljeni što vozi avion i što će im pokazati kako to radi - započinje izvor i dodaje:

- Više nikog od njih nije briga šta će Dušan uraditi. Tanja je okačila i porodičnu sliku na kojoj su ona i Muki sa decom, Biljom i Tomaciom. Čuo sam da Dušan divlja, ne zna šta će od muke, ali nema više načina da to spreči. On šizi jer kad se Tanja uda za američkog državljanina neće moći da je kinji kao do sada -ističe izvor za Svet i dodaje da će par uskoro objaviti datum venčanja i da će svadba biti i u Srbiji, i u Americi.

