EVO ŠTA JE BORKA PORUČILA PRIJI NAKON SPEKTAKLA U ZETRI! Pogledajte ovaj dirljivi trenutak, sve pršti od EMOCIJA! (FOTO)

Majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović objavila je fotografiju sa ćerkom nakon spektakla u Zetri.

Prija je nasmejana pozirala pored Borke, dok joj je glava bila naslonjena upravo na njenom ramenu.

- Duša moja - napisala je Borka u opisu.

foto: Printscreen Instagram

Inače, Borka je u razgovoru za medije otkrila kada je shvatila da je Aleksandra predodređena za veliki uspeh.

- To je bio trenutak kada su mi je doneli u porodilištu, kada sam je videla. Jednostavno, ja ne znam da opišem... Kada sam je uzela u ruke, ja sam znala to. Prve reči koje sam rekla kad sam je uzela u ruke bile su: "Rodila sam moju zvezdu". To je prva reč bila koju sam ja rekla kad sam videla moje dete. Tako da, ona je za mene zvezda od rođenja.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:51 Aleksandra Prijović sa sinom na bini