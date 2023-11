ŽESTOK UDARAC TOMINE UDOVICE! Gordani Zdravković "Kroacija rekords" nije platila 350.000 €, a ona im se ovako OSVETILA (FOTO)

Vest da je Gordana Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, srušila Jutjub kanal "Kroacija rekordsa" u četvrtak je obišla region i izazvala veliku pažnju.

Odmah se oglasio prvi čovek ove izdavačke kuće Želimir Babogredac, ali njegove izjave su bile prilično nejasne. Najpre je kazao da su njihov Jutjub kanal srušili hakeri i da šalje svoje ljude u London da to reše.

Međutim, ubrzo se oglasio i Mirko Čajić, čija firma "Konekt netvork" zastupa Zdravkovićevu udovicu, i rekao da je Jutjub kanal srušen jer su oni podneli 53 tužbe zato što "Kroacija rekords" neovlašćeno objavljuje Tomina dela, a naslednicima nikad ni dinar nisu dali. Onda je Babogredac priznao da iza rušenja kanala stoji "Konekt netvork" i da je to nemoguće popraviti, dodavši pritom da nije hteo da pregovara sa Čajićem jer on nije zvanični zastupnik Tomine udovice.

Gordana Zdravković nije htela da ulazi u ove detalje i uputila nas je na Čajićevu firmu, rekavši da je oni zastupaju.

Sanja Tubić, zastupnica "Konekt netvorka", objasnila nam je sve detalje spora.

- Nije samo Toma Zdravković problem. Mi u našem izdavačkom timu imamo 84 autora. Podizdavači su nam "Take it or leave it" i "EMDC Network", pod njihovom zaštitom je preko 100 autora, tako da smo zajednički pristupili ovom problemu. S Tomom smo počeli jer je on najoštećeniji autor od strane "Kroacija rekordsa". Radi se o tome da "Kroacija rekords" prvenstveno nije vlasnik fonogramskih prava i da je bespravno i nelegitimno uzurpirao i postavio na svoje digitalne platforme autorska dela Tome Zdravkovića, kao i ostalih autora koji imaju ugovore s nama, EMDC i "Take it or leave it". Samo na Jutjubu je bilo preko 750 miliona pregleda, kako na njihovim kanalima, tako i na kanalima koje su klejmovali i uzeli 100 odsto zarade, što je "Kroacija rekordsu" donelo abnormalan prihod. Naravno, nikad nisu uplatili porodici Zdravković ni jedan jedini dinar, kao ni ostalim autorima.

Imate li nekakve dokaze za ovo što govorite?

- Dostavljamo vam sve dokaze na uvid. Odlukom Centra za rekonstrukciju i prodaju (CERP) utvrđuje se da fonogrami nisu procenjeni u vrednosti društvenog kapitala u postupku privatizacije. To je potvrdio i Ustavni sud Republike Hrvatske, kao krovna institucija jedne države. Bez autorskih ugovora i dozvola su pravili nova izdanja, poput Amire Medunjanin, Sevdah Bebija, Merime Ključo, muzike iz filma "Toma", album "Nostalgija" interpretatora Đanija Stipčeva. Poslednja dva digitalna albuma su nevidljiva u Srbiji, za to ćemo vam poslati skrinšot. Zamislite koliko su daleko išli da su bez dozvola autora pravili nova izdanja, što je po našem zakonu krivično delo, KZ 198, KZ 199. Znači, nove sinhronizacije bez ičije dozvole. Zbog toga smo podneli Jutjubu elektronsku opomenu, kao i sve dokaze, i Jutjub je odlučio da im ukine kanal.

Hoćete da kažete da "Kroacija rekords" nije promenio poslovanje čak ni kad je CERP doneo rešenje koje pominjete?

- Gospodin Želimir Babogredac je u trenutku kad je CERP doneo rešenje prebacio na ćerku-firmu "Jugoton-Kroacija rekords d.o.o." Novi Sad, iako nije imao prava, 6.983 fonograma i na taj način oštetio Republiku Hrvatsku u tom trenutku. Na taj način se učlanio u OFPS i prijavio fonograme kao vlasništvo ćerke-firme "Jugoton-Kroacija rekords". "Ricom", kao i "Kroacija rekoords", podizdavačka firma, bez znanja Gordane Zdravković godinama su uzimali 30 odsto od mehaničkih i malih prava koja isplaćuje Sokoj jednom godišnje. Nije im bilo dosta što su joj skoro sve uzeli, pa su se zakačili na nešto kao zvanični izdavači Gordane Zdravković, iako to nikad nisu ni bili. Nisu to uradili samo porodici Zdravković, uradili su mnogima. U poslednja dva dana toliko smo izgovorenih laži čuli od gospodina Želimira da me ne čudi ako sledeća bude da gospođa Gordana Zdravković u stvari nije Tomina žena, kao ni da mu Aleksandar i Žaklina nisu ćerka i sin. Malo šale nije naodmet.

Da li je moguće, kao što tvrdite, da jedna renomirana izdavačka kuća poput "Kroacija rekordsa" na plaća procenat autorima i njihovim naslednicima? Znate li za još neki sličan primer?

- Nijedan autor koji je u sistemu "Konekta", kao i u sistemu naših podizdavača, a da su imali ikada ikakve veze s bivšim "Jugotonom", sadašnjim "Kroacija rekordsom", nije evrocenta dobio za svoja autorska dela. Interpretatori nisu dobili nikad ništa za interpretaciju, a imamo vrsne kompozitore koji su i interpretatori u našim timovima.

Jeste li se obratili "Kroacija rekordsu" da pokušate da ovaj spor rešite mirnim putem?

- Jesmo. Probali smo na lep i miran način da rešimo situaciju. Naravno, gospodin Želimir, kao i celi tim "Kroacija rekordsa" nisu odgovorili ni na jedan mejl, smatrajući nas nebitnim. Ipak mi nismo njihov nivo, kako je sam rekao sedmoj sili. Mi smo srećni i drago nam je što nismo nivo ljudima koji se bave prevarama, krađom, manipulacijom. Pa samo koliko je laži izneo u poslednja dva dana! Prvo je rekao da su ga hakovali, a znao je dobro da im je kanal pao jer je Jutjub utvrdio da su povređena autorska prava naših klijenata. Posle toga je priznao da nije želeo da uopšte komunicira s nama jer mi nismo zastupnici i izdavači porodice Zdravković, iako je vrlo dobro znao da jesmo. Čak je opet slagao kad je rekao da se mi predstavljamo lažno, što pokazuje i dokazuje o kakvom se profilu čoveka radi.

Kako tumačite izjavu vlasnika "Kroacija rekordsa" da vi niste ovlašćeni zastupnik udovice Tome Zdravkovica?

- "Konekt" je ovlašćeni i priznati zastupnik porodice Zdravković, njihov izdavač. Još jedna laž gospodina Babogredca. Šaljemo vam urednu dokumentaciju i sertifikat iz Sokoja. Tomislav je pod rednim brojem 46. Molimo vas da svaki dokument objavite jer su svi verodostojni.

Koliko se novca, po vašoj proceni, "Kroacija rekords" duguje naslednicima Tome Zdravkovića na ime autorskih i izvođačkih prava?

- Računajte da su eksploatisali Tomine albume od kada su neslavno "kupili" "Jugoton" punim kapacitetom, kao i sve digitalne platforme od samog nastanka, samo 750 miliona pregleda su imali na Tominim pesmama. Ako računate da je najmanji CPM za Balkan 0,49, to znači da su samo na Jutjubu zaradili oko 350.000 evra, da ne računamo digitalna izdanja Spotifaj, Dizer, Ajtuns itd. I ne samo na Tomi! Na svim našim klijentima su imali zaradu. Na nekima manje, na nekima više.

Običnom čoveku nisu jasna zakonska pravila na digitalnim platformama. Objasnite nam, ko ima pravo da poseduje muzički kanal na Jutjubu i da od toga stiče zaradu?

- Jutjub kanal može imati svako, ali na njegov sadržaj imaju prava izdavačke kuće koje imaju jasne i ispravne ugovore sa autorima i izvođačima. U poslednje vreme interpretatori otvaraju svoje izdavačke kuće i na taj način sasvim regularno imaju svoje kanale koji nisu opterećeni klejmovima. Oni se dogovaraju sa autorima o načinu na koji će autori biti isplaćeni, procentima od Jutjub kanala, na primer.

Može li pevač da bude vlasnik muzičkog kanala na Jutjubu?

- Interpretatori mogu imati svoje Jutjub kanale ako je sadržaj na njihovom kanalu njihovo vlasništvo (moraju posedovati fonogramska prava). Ako imaju snimke uživo, što spada u sinhronizaciju, a nemaju dogovor sa autorom, autor im može poslati digitalnu opomenu i ukinuti snimak, jer interpretatori taj snimak monetizuju i ne daju autorima nikakvu nadoknadu. Uglavnom se dogovore o nekom procentu, mada ima slučajeva koji su završavali digitalnom opomenom. Primer su Futa i Jelena Karleuša.

Kako se u tom slučaju deli zarada od Jutjuba, ko dobije i koliko procenata po zakonu?

- Zarada se deli uglavnom 70 procenata za interpretatora, a 30 za sve autore na delu (kompozicija, tekst, aranžman).

Ivan Ercegovčević

