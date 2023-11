ŽESTOKA SVAĐA U DOMU DARKA LAZIĆA! Orio se Brestač, pevač urlao: Od očeve smrti teret je na meni! Folker POBESNEO

Žestoka svađa pre neki dan u kući Darka Lazića u Brestaču uznemirlila je komšije. Pevač je imao žustru raspravu sa ukućanima među kojima je bila njegova žena Katarina, majka Branka i baka Milka. Kako kaže naš izvor, pevač je bio besan, ljut i govorio kako je od smrti njegovog oca Milana ceo teret na njemu.

foto: Shutterstock, Ana Paunković

- Pre nekoliko dana sam hteo da svratim do Darka. Prišao sam kući, ali unutra se čula cika, vika i dreka. Darko je govorio da je sve na njegovim leđima otkad nema oca. Nisam želeo da smetam, pa sam se okrenio i otišao. Ipak, porodica je to. Svi mi imamo neke muke i teške trenutke. Darko je mnogo dobar dečko, on pomaže majci, baki, ma svima u selu pomaže. Nisam hteo da im stajem na muku. To su ipak opipive stvari. Bilo mi je neprijatno da ulazim kada sam čuo takvu scenu - priča meštanin. Prema njegovim rečima bilo je reči i o partneru njegove majke Draganu Paunoviću.

foto: Damir Dervišagić, Filip Plavčić, Kurir

- Spomenuli su i tog čoveka, ali nisam lepo sve čuo. Mislim da Darko nema ništa protiv što je njegova majka srećna u vezi sa tim čovekom. On je bio na svadbi i lepo se slaže sa Drakom i porodicom. Mislim da je nešto drugo po sredi, ali ne želim da se petljam. Dovoljno sam vam rekao. Mada u svakoj porodici kod nas u selu možete da čujete viku, ništa to nije neobično, možda to što je Lazić poznat, pa je interesantnije, ali u principu to se često dešava. I Katarina se drala, bogami ima jak glas i žestoka je kad je napeto - kaže on. Inače, i sam Lazić je u izjavama govorio kako u njegovom domu ume da bude žestoko kada se raspravljaju oko bitnim stvarima, ali da se strasti brzo smire i sve bude u najboljem redu.

foto: Filip Plavčić, Damir Dervišagić, Kurir

Podsetimo, Katarina i Darko su se pred svadu žestoko posvađali, a onda i potukli u automobilu zbog čega je intervenisala policija. Sve se desilo nekoliko dana pred njihovo momacko i devojacko veče, ali su uspeli da reše problem i gala veselje je bilo baš onako kako su zamislili. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Lazićem, ali on nije odgovarao na naše pozive.

foto: Kurir

