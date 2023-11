NIKADA NEĆETE POGODITI KO JE NA ESTRADI PRVI UGRADIO SILIKONE! Suzana Mančić godinama ćutala, a sada raskrinkala PEVAČICU

Voditeljka Suzana Mančić otkrila je da je pevačice Zorica Brunclik prva pevačica na teritoriji bivše Jugoslavije koja je ugradila silikone u grudi.

foto: Damir Dervišagić

Naime, Suzana Mančić je govorila o detaljima i svog života, a onda se dotakla i estetskih korekcija koje je radila na licu.

Tom prilikom je otkrila da je za intervenciju povećanja grudi saznala od Zorice Brunclik koja se u to vreme prva podvrgla ovom estetskom zahvatu.

- U Minhenu u Nemačkoj sam uradila silikone. Pozvala sam kliniku i rekla šta želim i tako zakazala operaciju. Prvo sam grudi uradila - rekla je Suzana, koja je otkrila da je druga dama sa javne scene koja je uradila ovaj estetski zahvat.

foto: Damir Dervišagić

- Zorica Brunclik je bila prva u mnogim stvarima na našoj estradi, i tada je već bila i majka i to je sigurno zahtevalo reparaciju neku, a ja sam bila devojka i prikrala se i šapatom je pitala: "Je li Zorice, gde to može da se uradi?".

Suzana Mančić je inače nedavno istakla da je njen suprug, grčki biznismen Simeon Ocomokos, oduševljen njenim izgledom i lepotom.

- Svako za sebe misli da ima neke mane koje mora da prikrije i mi to danas radimo sa fotošopom. Ja se ne obazirem na komentare „Sva si plastična“, „Sva si izoperisana“. Gledam da prikažem sebe u nekom normalnom svetlu, ali ipak i da zadovoljim svoj ego, do sada nisam radila neke ozbiljne korekcije na licu i telu, ali prosto moramo ostariti. Stvarno su se one koje nisu bile lepe udale pre mene, ali mislim da svi vole u društvu da imaju lepu i zanimljivu osobu – kazala je Suzana i dodala da je njen suprug ponosan što pored sebe ima jednu takvu ženu.

foto: Kurir Televizija

- Moj drugi muž je jako srećan što pored sebe ima ženu koja izgleda reprezentativno, koja se uklapa u svako društvo, koja govori jezike, koja zna da se ponaša i sa ministrima i sa običnim svetom. On kaže da se stalno smeje sa mnom i to je odlično – zaključila je ona.

Podsetimo, Suzana i njen suprug su u braku već pet godina, a njihova ljubavna priča počela je pre više od dve decenije.

Njih dvoje su se zakleli na večnu ljubav u julu 2018. na bajkovitom mestu u Grčkoj. Odlučili su da jedno drugom daju dosta slobode, pa su veoma često razdvojeni i daljina im ne predstavlja problem.

Kurir.rs/Blic

