KAKVU STANČINU JE KUPILA LEA STANKOVIĆ SA SAMO 22 GODINE! Snimila svaki kutak , sve prišti od LUKSUZA, a tek da vidite GARDEROBER

Lea Stanković je jedna od naših najpopularnijih influenserki već godinama, a nedavno je bila u žiži javnosti kada je osudila potez samozvanih "Fitnes bliznakinja" koje su svog psa odvele u prihvatilište jer ne mogu da vode računa o njemu zato što "mnogo rade".

Lea, inače, ima samo 22 godine, a popularnost koju je stekla na socijalnim platformama iskoristila je da pokrene svoj brend garderobe, a nedavno je pazarila i luks stan u prestonici, čija je vrata sada otvorila i pokazala kako ga je sredila.

foto: Printscreen/jutjub/leastankovic

Kako je istakla, ona još uvek nije sigurna kada će se u stan useliti, jer ima još sitnica koje želi da sredi, ali je srećna što su, posle dve godine, svi veliki radovi obavljeni.

- Najviše me je, oko sređivanja, namučilo to što ti kažu da je rok isporuke 20 dana, onda dođe 25, nema isporuke, pa 35, pa 60. dan, ništa. A svakog dana zoveš, kasne sa rokovima, kasne sa isporukama, eto to me je najviše namučilo - priznala je Lea, a otkrila je i šta joj je poslužilo za inspiraciju, kao i šta je najskuplje u njenom stanu:

foto: Printscreen/jutjub/leastankovic

- Sve sam gledala sa Pinteresta. To je sjajno. A najskuplja stvar u stanu je definitivno garnitura.

Lea je otkrila da ima komšija koji su joj u redu, ali i onih koji se stalno na nešto žale, međutim, jedan joj je privukao pažnju.

- Da, sviđa mi se jedan komšija, sladak mi je! Komšija, čekam da me pozoveš na piće! (smeh) Šalim se, ali stvarno mi se sviđa jedan komšija - iskrena je bila Lea.

Kako se može videti, Lein stan je skroz u belim tonovima, sa dodatkom zlatne koja se najviše može videti na raznim stvarima, poput stolica, stola, ručki na ormarićima. Naravno, ima i ponekih drugih boja koje razbijaju monotoniju.

foto: Printscreen/jutjub/leastankovic

U stan se ulazi kroz dug hodnik, iz prostrane dnevne sobe se izlazi na terasu, ali i u kuhinju, gde ima i nekih starinskih elemenata, a mnogima se posebno dopalo što umesto klasičnih visećih delova ima police na kojima drži stvari.

Lea je priznala da najviše vremena provodi upravo u dnevnoj sobi, pa nije ni čudno što je garnituru naskuplje platila.

Kako u dnevnoj, tako i u spavaćoj sobi Lea ima krevetiće za svoje pse, kojih ima dva, ali koji nisu stalno sa njom jer su porodični psi, te u stan dovodi onog ko želi da pođe sa njom.

Influenserka je pokazala i dodatnu sobu koja joj služi kao kancelarija, a gde se mogu videti brojne kutije i garderoba iz njenog brenda, kao i velika tabla na kojoj zapisuje ideje.

foto: Printscreen/jutjub/leastankovic

Iako je stan tek sredila i još se u njega nije uselila, u videu su influenserku pitali da li je tačno da u stanu neće dugo ni živeti jer će se preseliti u inostranstvo, ali je ona na to ostala misteriozna.

Kurir.rs

