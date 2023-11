POSLEDNJU PORUKU PRED SMRT POSLALA JE DRAGANI MIRKOVIĆ Samo njoj je htela da sve prizna, ali nije stigla! Folk zvezda PATI i danas

Jedna od najpopularnijih pevačica devedesetih pokojna Ksenija Pajčin svoju karijeru započela je upravo sa Draganom Mirković i to u spotu "Opojni su zumbuli".

Pajčinova je uvek bila zahvalna Dragani na prilici kojoj je prižila jednoj "klinki".

"Ja sam strašno volela Draganu Mirković, nije što sad sedimo tu. Svi znaju da sam ja jezičarka na neki način, ali zaista, ne diraj me, ne diram te. To je jedna stvar kod mene, vrlo vrlo bitna. I pored nje sam zaista naučila šta znači estrada. I tada je radila još jedna žena koja je stvarno padala u nesvest, s kojom je uopšte nije bilo dobro, nije mogla da odradi koncerte, a Dragana je žena koja je radila, dakle, pojavi se - ovoliki kez, a znam da je imala problem pre toga, tri sata peva, bez prestanka, menja kostime, plesači, sve je spremno. Dakle, ona mi je bila zaista jedna škola kako čovek treba da se ponaša, u takvom jednom maniru, i takvu zvezdu kao što je ona i Lepa Brena, to ne može se ponoviti, Zdravko Čolić i tako dalje, oni prosto imaju tu energiju zvezde - pričala je Ksenija u jednoj od poslednjih pojavljivanja na malim ekranima na DM televizi u emisiji "Maksimalno opušteno".

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Koliko je volela Draganu i imala poverenja u nju otkriva i podatak da je pred samu tragičnu smrt upravo želela da priča sa starijom koleginicom.

Mirkovićeva je, naime, jednom prilikom otkrila da joj je Ksenija, koja je tragično nastradala 2010, poručila pred samu smrt da ima nešto važno da joj kaže, ali nije stigla zbog čeka pevačica pati i danas.

"Ksenija je bila neverovatno lepa, energična i uvek svoja, pomalo i nemirna. Gde god se pojavila bilo je nemoguće da ostane neprimećena i imala sam ponekad osećaj da joj to jako smeta. Kad smo se poslednji put čule, rekla mi je da je srećna jer je pronašla mir u sebi", rekla je Dragana.

Pajčinova je htela da kaže nešto Dragani, ali, nažalost, tragični događaj koji je usledio sprečio ju je u tome.

"Bila je kod mene na televiziji i rekla voditelju Stevici da mi prenese da ima nešto veoma važno da mi kaže. Nikad nisam saznala šta je to tako važno što ima da mi kaže", izjavila je jednom prilikom Mirkovićeva.

Rame uz rame sa Draganom subotom i nedeljom od 20 sati Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. foto: Miomir Milić Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

kurir.rs

Bonus video:

00:12 MILICA PAVLOVIĆ JE NAJBOLJA IGRAČICA MEĐU PEVAČICAMA! Dragana Mirković bez dlake na jeziku: Ona je savršena za prvog gosta šoua