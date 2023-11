LJUBA PERUĆICA IZVEO ŽENU I BEBU IZ PORODILIŠTA, OTKRILI SVE O POROĐAJU I PRINOVI: Nije bio PLAN, ali su morali da me USPAVAJZU!

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus dobili su sina, kojem su dali ime Aleksej, a ponosni tata došao je po mamu i bebu u porodilište.

Ljuba je nasmejan stigao ispred bolnice, te je otkrio da je prisustvovao porođaju. Novopečeni roditelji izašli su iz porodilišta nasmejani sa bebom.

- Super sam, Bogu hvala, sve je prošlo kako treba. Ja sam odmah ustala što je meni najbitnije. Obe mame će nam pomagati oko bebe, ali moja mama će biti ovih dana kod nas, tako da je Ljuba nadrljao, mora da je trpi - nasmejano je rekla Katrina.

Pevačeva žena otkrila je i kako je izgledao njen prvi susret sa sinom.

- Morali su da me uspavaju, što nije bio plan. Bila sam zbunjena , sve mi je bilo onako mutno i samo sam krenula da plačem. Kad je otvorio okice odmah sam se zaljubila, to je to, Ljuba više nije bitan - priča ona i dodaje kako nije bila razmažena trudnća.

-Evo, pitajte ga. On nije osetio moju trudnoću, sve sam radila kao i one koje nisu trudne.

Katarina je istakla koliko je joj je značilo što je Ljuba bio tu uz nju sve vreme.

- Iako je morao carski rez, on je bio tu, držao me je za ruku, bio je pored mene, čak je i snimao, zezao me je, ali dobro preživeli smo, mora da boli, beba da izađe mora, prići će sve. Dojim bebu, moram da spavam.

Ljuba i Kaća dali su nasledniku ime Aleksej, a ona je ispričala kako su se odabrali baš za to ime.

- Izvlačili smo papiriće, to je bio njegov predlog, onda se uhvaito za neko drugo ime, nismo mogli da se dogovorimo, a inače se oko svega dogovoramo.

Perućica ističe da nije imao strah da uzme bebu odmah u ruke.

- Ja nisam imao strah, ja sam ga odmah uzeo kad su ga izneli iz sale. Pitao sam da li mogu odmah da ga uzmem.

