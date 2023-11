U današnjici imamo priliku da čujemo modernu muziku, ali u kafani se najčešće poručuju one starjie pesme.

Ljiljanu Stanišić, voditeljku emisije "Pusti brigu" interesovalo je zbog čega je to tako, a njen gost, pevač Željko Vasić je izneo svoju tvrdnju:

- Šta vam to govori? Pa da današnja i ne valja baš. Postoji jedan trenutak koji se zove marketing. Dakle, ako neko kaže ovo je "must have" (neophodno) onda svi to uzimaju, ne pitaju i ne procenjuju, potpuno idu bez mišljenja. Tako se zapravo pravi velika stvar ni od čega.

00:58 STARIJA MUZIKA SE NARUČUJE JER MODERNA BAŠ I NE VALJA Željko Vasić: Postoji marketing, ljudi više ne pitaju i ne procenjuju!

Potom je obrazložio zbog čega nekvalitet može da savlada kvalitet:

- To je jedna vrsta populizma. Ideš linijom manjeg otpora i češeš tamo gde te svrbi. To je jako jednostavno. Nije mi to izazov, radio sam po klubovima pre 20 godina, znam šta je to, veoma je jednostavno. Prvo, napravi se neka plejlista popularne muzike i onoga što ljudi vole i traže. Izvodiš to što oni žele, nema mudrosti. Treba da budeš zabavan, da lepo pevaš, da imaš harizmu...

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

02:08 ŽELJKO VASIĆ ISPRIČAO ZAŠTO NIKAD NIJE SNIMIO DUET SA ANOM NIKOLIĆ Otkrio i da li bi sada voleo da ima pesmu sa pevačicom