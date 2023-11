"PEVAM, A VRIŠTALA BIH" Pevačici sin IZNENADA PREMINUO, a ubrzo nakon toga morala da nastupi: "Pamtiću taj dan dok sam živa"

Diva domaće džez muzike Beti Đorđević osvojila je publiku davne 1976. godine, kada je snimila numeru "Počnimo ljubav ispočetka“.

Prethodno je godinama, zajedno sa bivšim suprugom Slobodanom Đorđevićem nastupala u hotelu „Jugoslavija“. Ipak, do kraha braka je došlo posle 15 godina zajedničkog života, navodno jer on nije mogao da podnese njenu popularnost.

„Da, ali mi smo se razišli mnogo pre toga, još 1978. Mene su prosto tražili, a on nije mogao da se izbori s tim. Nije to mogao da podnese i došlo je do kuršlusa. Tih poslednjih godina krenule su neke neprijatne situacije… Šteta je to. Petnaest godina braka i na kraju je moralo da se završi ovako kako se završilo“, rekla je ona svojevremeno za Story.

Njih dvoje su u braku dobili sina Branislava, ali je on iznenada preminuo 2013. u 47. godini života.

„To je jedna dramatična i jako tužna priča o kojoj mi se baš i ne priča. Nema šta lepo da se kaže. Tuga jad i beda. Izgubila sam sina, veoma sam nesrećna. Dođe nešto ovako, kao ovo snimanje, i pomalo mi skrene pažnju, inače sam… Teško je, mnogo je teško. Jedino na silu čovek sebi da prekrati muke, ali i za to treba hrabrosti“, rekla je ona tada.

Unuci Kristina i Vladan, pružaju joj podršku i ulivaju snagu.

„Pevam, a pre bih vrištala. Kroz svaku notu, kroz svaku pesmu izlazi moj bol. Ogromna bol. Mog sina više nema… Umro je od srca. Imao je 47 godina. Iza njega je ostalo dvoje dece. Moja unuka Kristina, unuk Vladan i divna snaha Snežana”, kazala je ona tada, pa dodala:

„Taj 17. juli 2013. ostaće urezan u moje pamćenje dok sam živa. Ima li nešto gore? Mog Branislava više nema. Nadživela sam svoje dete. Nisam izlazila iz kuće danima. Uteha su mi unuci i snaha za koje živim. Oni imaju svoje živote, neću da ih opterećujem svojim bolom. U mom srcu su najtužnije melodije. Ovaj šou, u koji sam slučajno ušla, vratio me je u život. I dajem sve od sebe. Nadam se da ću izdržati do kraja. Ako posle ovoga bude još posla, odlično, ako ne… i do sada nije bilo. Ponekad, kada se vratim u prošlost, kao što ste me sada vi vratili, pomislim kako sam još živa. Ali, život je neprestana pesma. Malo tužna, malo vesela“.

Ubrzo nakon njegove smrti, imala je zakazan nastup u Zemunu, ali je uspela da skupi snagu i otpeva pesmu koju je posvetila pokojnom Branislavu.

„Samo mesec dana posle njegove smrti trebalo je da nastupim na Gardošu. Nastup je davno pre toga zakazan. Otišla sam u Zemun… Stala na binu. Aplauz, ovacije. U publici mnogo onih koji me se sećaju, znaju ko sam… Nisam izdržala… Mislila sam da ću ćutati o svom bolu zauvek. Rekla sam da taj nastup posvećujem sinu koji je umro. I otpevala ‘Crying Time’. To jer je moj život od tada vreme plakanja“, rekla je Đorđevićeva za Blic.

Beti sebe nije prepoznala u novim muzičkim trendovima, te smo sve ređe imali priliku da je slušamo. Ona je 2016. godine snimila pesmu „Nisam znala“, a potom sa Rambom Amadeusom 2018. godine nastupala na Beoviziji sa numerom „Nema te“.

