"ČOLU VOLE MOJA TETKA I BABA!" Desingerici se ne sviđa što srednjoškolci hoće za doček Čolića i Priju: A evo na kom je on mestu

Čak 8,6 odsto srednjoškolaca koji su učestvovali u anketi "Ko treba da nastupa ispred Skupštine za doček Nove godine?" smatra da bi to trebalo da bude kontroverzni Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica.

On se našao na trećem mestu na listi, iza Zdravka Čolića i Aleksandre Prijović. Ipak, on ne smatra da je ta anketa merodavna i da je Čolićeva muzika staromodna.

foto: Instagram

- Kakva anketa, liče? Sad je 2023. godina. O čemu ti pričaš, bajo? Čolić je legenda svog vremena i to je to. Hoćemo da idemo, bajo, po srednjim školama da radimo anketu, da vidimo ko je gas? Iza ovih brojki mora argumentovano da se stoji. Koje udruženje, koliko ljudi je učestvovalo, ko je merodovan za to? Nemam nekakve želje da pevam za doček. To bi svakako bilo nešto drugačije i ekstravagantnije sigurno. Ne možemo da poredimo današnju muziku, koju ja pravim, sa Čolićem. On ne pravi današnju modernu muziku, iako je legenda. Drugačije je vreme. Njega voli moja tetka i baba - poručio nam je Desingerica.

foto: Kurir televizija

Inače, najviše glasova dobio je Zdravko Čolić - za njega je glasalo 36,9 odsto, na drugom mestu je Aleksandra Prijović sa 15 odsto glasova, a na trećem Ceca sa 13 odsto. Desingerica i Crni Cerak dobili su podjednak broj glasova - 8,6, a Čoda i Aca Lukas po 6,5 odsto.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na poslednjem mestu je završila Jelena Karleuša, za koju je 4,5 odsto mladih smatralo da bi trebalo da nastupi na dočeku Nove godine ispred Skupštine.

foto: Kurir

Kurir.rs

00:59 U JAPANU SAM NAUČIO ŠTA JE MEDICINA Doktor Perišić u Pusti brigu otkrio: Kad uđem u operacionu salu slušam Lista i Betovena