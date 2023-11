"JA SAM RONALDO A PROVOCIRAJU ME PEVAČI IZ FK BORČA" JK bez dlake na jeziku: Crnogorci su DOBRO platili, možda treba da se PLAŠIM

Jelena Karleuša zadovoljna je uspehom svoja dva albuma "Alfa" i "Omega" i nervira je kad neko od njenih kolega ima ružno mišljenje o tom projektu, pa neretko se desi da oplete po njima na društvenim mrežama.

U razgovoru za Kurir ona je objasnila zašto tako burno reaguje, upoređujući sebe sa fudbalerom Ronaldom po dužini karijere i popularnošću. Na početku priče pitali smo je zašto je toliko smršala.

foto: Stefan Stojanović

- Zbog promocije albuma, to mi je bilo jako bitno. Ja sam vegetarijanac i dugo sam na posebnom režimu ishrane, potrudila sam se da pristojno izgledam.

Da li ste zadovoljni kako prolaze albumi?

- Kako da ne. Mislim da imam sve razloge da budem ponosna, dva albuma, promocija, onakav video... Dugo se neće desiti da neko izda dva albuma sa toliko hitova.

Najavili ste i koncert na Ušću, šta se tu dešava?

- Tek su dva meseca prošla od izlaska oba albuma, pesme se vrte. Od Nove godine krećemo sa turnejom po regionu, pa se nadam na leto biće Ušće. To će biti 11 godina od mog prvog Ušća.

Šuška se da ima i treći album, o čemu je tu reč?

foto: Stefan Stojanović

- Mislim da je stvarno malo nefer da nekom nisu dovoljna dva albuma, nego se priča i o trećem. Ovo niko nije pružio svojoj publici. Ovo je strašno ulaganje ne samo materijalno, ovo zahteva puno vremena, puno odricanja. Na ovome se radilo dve godine. Tražiti na sve ovo i treći album stvarno je nefer. Budimo malo skromniji.

Emir Lapsus je rekao da vaš duet i dalje stoji i da i on sam ne zna kada će ugledati svetlost dana?

- Ta pesma je snimljena i sigurno će vrlo brzo ugledati svetlost dana. Ne na trećem albumu, ali kao singl vrlo verovatno.

Mnoge javne ličnosti komentarišu vaš album. Jedni kažu da im se dopada, drugima ne, pa onda vi njima posvetite pažnju. Zbog čega to radite?

- Pa šta hoćete time da kažete, da je to greška? Kada pogledam unazad dva meseca, mnogi nisu zaslužili, ali ja sam neko ko reaguje srcem. Kada vidim da neko to radi zarad marketinga i naslova u novinama, mene to iznervira, bez obzira na to što sam 30 godina u ovom poslu. Smatram da mora da postoji jedna vrsta poštovanja prema nečijoj karijeri i imenu. U današnje vreme svako ko dođe i bude pet meseci javna ličnost može da proziva velike igrače. Kad je reč o ovoj igri, ja sam najveći igrač. Znači, ja sam Ronaldo i onda dođe neko iz FK Borča i da sebi za pravo da komentariše golove. Ronaldo bude isprovociran, pa tako i ja.

foto: Stefan Stojanović

Da li imate strahove?

- Možda je vreme da počnem da se plašim. Ljudi koji se plaše imaju kočnicu. Ja je nemam i zato stalno upadam u probleme. Mnogo sam patila zbog svojih reči, ali kad ja nešto kažem, ima veliki šer. A taj šer je jako opasan, i onda mi se to obije o glavu. Ovo ne preporučujem nikom, jer to mogu samo ja i ja se borim sa tim, a kolege mogu da budu kakve jesu da budu. Mudri i da ćute.

Da li biste ikada stavili stop na svoju karijeru, da sve pogasite i da vas nema?

- Pa ugasila sam Tviter. Shvatila sam da je Tviter ono što meni nije potrebno, taj nenormalni hejt, mržnja zarad mržnje, gde svaki niko bez imena može da napadne, to je strašno. Prosto sam se malo spasla toga, dovoljan mi je hejt na Instagramu.

Za Novu godinu ste u Budvi, da li to znači da su Crnogorci najviše platili?

- Najverovatnije u Beogradu nastupam za reprizu. Crnogorci su pristojno platili ekskluzivu zvanu dva albuma.

Da li biste nekada kao vaše kolege zapevali na nekoj romskoj svadbi?

- Zašto da ne, tamo su velike pare. Šalim se. Ja volim romsku muziku, volim njihov smisao za provod, tako da bih volela. Ali bih se tamo baš lepo najela.

Kurir.rs

Bonus video:

00:41 Jelena Karleuša