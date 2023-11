KO JE PEVAČ KOJI JE SINOĆ PEVAO SA MERLINOM? Otac mu je LEGENDARNI MUZIČAR, odrastao van Srbije, ovo su svi detalji!

Čuveni pevač Dino Merlin (61) sinoć je održao veliki koncert u Beogradu, a to je tek prvi u nizu od četiri koncerta koje će imati u Areni.

Gost na jučerašnjem koncertu bio mu je srpski pevač Marko Luis (38). Marko je u žižu interesovanja javnosti svojevremeno dospeo jer je odlučio da krene stopama svog oca, poznatog pevača Ljubiše Stojanovića Luisa, koji nas je napustio pre 12 godina.

Mladi pevač je sa Dinom nedavno snimio pesmu "Ne radujemo se", dok već godinama objavljuje numere u kojima objedinjuje mnogo muzičkih žanrova.

Marko je inače, rođen u Nemačkoj, a već izvesno vreme živi u Beogradu.

- Rođen sam i odrastao u Minhenu, dolazio sam u Srbiju jednom mesečno, skoro pola života sam proveo u Beogradu. Upio sam mentalitet odavde i stvorio svoj miks našeg i njihovog. Kada kažem da je tamo organizovano, to je pozitivno, a ovde je više spontano i nema discipline, tako da je ta opuštena disciplina dobro uticala na mene - kazao je Marko jednom prilikom.

- Beskrajno sam ponosan na svog oca, ako me neko uporedi sa njim to mi je samo ogroman kompliment - istakao je on.

