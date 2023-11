U DOMU VODITELJKE VESELO! Suzana Mančić praznuje Aranđelovdan i lomi kolač u sred crkve, a očeve slave se ODREKLA : EVO I ZAŠTO

Suzana Mančić važila je za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije. Međutim, ona se sada pohvalila i time kakva je domaćica.

foto: Kurir televizija

Mančićeva je postavila fotografiju na svom instagram profilu i čestiala svim pravoslavnim vernicima koji danas obeležavaju danas Svetog Aranđela, koju ujedno i njena porodica obeležava.

- Svima koji slave Sv.Arandjela, mojoj porodici, familiji i prijateljima želim da u radosti i dobrom zdravlju preseku kolač, posluže žito i dom ispune verom i ljubavlju.Neka nam je srećna Slava, napisala je Suzana na svom instagram profilu.

foto: Printskrin/Instagram

Iz priloženog možemo videti da voditeljka izuzetno poštuje običaje pa je svoj slavski kolač i žito odnela u crkvu, kako bi ispoštovala pravolavni običaj povodom Aranđelovdana.

foto: Printskrin/Instagram

Mančićeva je jednom prilikom otkrila zbog čega je više puta menjala slavu.

-Sveti Arhangel Mihailo, to je moja slava. Sveti Đurđić, to je bila slava moje majke i mog muža, slavila sam je nekih osam godina. I onda sam rekla:vidiš kako žene gube identitet kada se razvedu, izgubiš prezime i slavu”.Onda sam rešila da uzmem tatinu slavu. Međutim, Sveti Jovan je slava crkve u kojoj sam bila jedan od donatora, to je crkva na Centralnom groblju gde počivaju moj otac i majka. U znak zahvalnosti dobila sam plaketu i ikonu - objasnila je Suzana jednom prilikom.

foto: Dragana Udovičić

Podsetimo, Suzana i njen suprug su u braku već pet godina, a njihova ljubavna priča počela je pre više od dve decenije.

Njih dvoje su se zakleli na večnu ljubav u julu 2018. na bajkovitom mestu u Grčkoj.Odlučili su da jedno drugom daju dosta slobode, pa su veoma često razdvojeni i daljina im ne predstavlja problem.

Kurir.rs/Nemanja K.

05:13 PEVALA SAM TITU, PRIPREME TRAJALE 3 DANA NA TARI! Suzana Mančić o susretu sa Maršalom: Rekli su mi samo POĐI! OTKRILA ZA ČIM ŽALI