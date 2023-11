SOFIJA ŠAŠIĆ O TAJNOJ VEZI ZA VIKTOROM ŽIVOJINOVIĆEM: Možda se na kraju i VENČAMO! Evo šta je svekrva Brena poručila budućoj SNAJI

Viktora Živojinovića su dugo povezivali sa Sofijom Šašić, ali njih dvoje tome nikada nisu pričali. Međutim, nedavno je Željkova i Sonjina ćerka odlučila da objasni kakav je njihov odnos i šta se dešavalo između nje i mlađeg sina Lepe Brene.

"Viktora mnogo volim, on je predivan dečko i stvarno koja god da bude s njim biće srećna. Viktor i ja smo imali one klinačke simpatije, desilo se da se poljubimo, ali sada smo prijatelji. Mogu ti reći da bi mnogi voleli da on i ja budemo zajedno, navijaju za našu vezu, jer smo karakterno slični, šta znam. Šalimo se on i ja da ako nikoga ne nademo, da ćemo se na kraju uzeti nas dvoje", rekla je Sofija.

"Ne znam, volim ga kao druga, on je meni posebno drag. Mnogo smo izlazili, družili se, tako da ga baš gotivim. Ne znam šta može da bude u budućnosti, sve je moguće", rekla je Sofija.

Ono što je influenserka prećutala jeste to da se Lepa Brena protivila toj vezi i da je to jedan od glavnih razloga zbog kog je Viktor ostavio Sofiju.

"Brena se družila sa Sonjom i bile su jako bliske, međutim, kada je shvatila da su Sofija i Viktor u nekoj šemi, ona je sinu, ali i Sonji skrenula pažnju i otvoreno rekla da joj se to ne dopada jer se znaju od malih nogu i da treba da ostanu prijatelji. Sonja se drznula, a onda je navodno neko Breni rekao kako mora da toj vezi stane na put jer se Sofija zakačila za Viktora samo zato što je njen sin. Od tada se Sonja i Brena više ne druže, ali o tome ne vole da pričaju", naveo je izvor blizak Breni.

