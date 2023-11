IVAN GAVRILOVIĆ JE OD OVOG PEVAČA NAPRAVIO ZVEZDU: Plesao je sa mnom, dugovali mu pare za nastupe, PA SMO SE OVAKO ODUŽILI!

Pevač Ivan Gavrilović proslavio se hitom "200 na sat", a u emisiji "Puls Srbije" odgonetnuo je voditelju Ivanu Gajiću zanimljiv detalj iz spota.

Pomenuo je da je Gagi pravio koreografiju, kao i svoj prvi nastup:

- To smo skidali, Gagi iz grupe "Fanki Dži" je napravio koreografiju, oni su tada samo đuskali, Gagi se nije bavio muzikom, nije imao grupu. Kada sam ja napravio taj uspeh, bila je emisija jedna, bilo je 20 hiljada ljudi na stadionu u Železniku, taj osećaj je bio neverovatan. Deset minuta je publika urlala "Ivane, Ivane" to mi je bio prvi izlazak pred ljude. Krenuli smo da pevamo "200 na sat", a Gagi je pravio koreografiju za tu emisiju, i tako se to poklopilo.

Potom se osvrnuo na pesmu Gagija i kako je došlo do toga da napravi hit sa Anabelom:

- Svi su pitali gde je snimljeno, a tada je moj tata imao radionicu, tu je bilo napisano "Ivan". Tako da, baš smo se spojili. To je izvela televizija "Palma" posle toga je Gagi đuskao dve godine sa mnom, bio je problem oko plaćanja, to mi je rekao, pa sam hteo da se odužim. Razgovarao sam sa tadašnjim producentom, a meni Gagi izvadi CD i da mi, pa kaže da je ima jedna neviđena pesma. To je bila pesma "Samo u snu". Kada sam čuo dopalo mi se, sredili smo reklamu na televiziji kako bismo se odužili, Gagi i Anabela su bili zajedno tad, stvarno sjajna pesma.

