"NISAM OSEĆALA NOGE NITI VIDELA NA LEVO OKO" Pevačica o teškoj bolesti: Znala sam da ću ozdraviti, ne i kako: Spas našla u VERI

Pevačica Nika Antolos (34) objavila je video koji je nastao kada su joj doktori dijagnostifikovali multiple sklerozu.

Članici hrvatske grupe Feminnem to je razdoblje bilo najteže. Zbog te autoimune bolesti nije osećala noge, nije videla na levo oko i jako je smršala.

Nika nije odustajala. Utehu i snagu pronašla je u veri.

- Aleluja! Pre 4 godine... otad ni traga MSu... Iz bolesti On me izbavi! Oprostite na neuglednom izdanju, ali verujte mi, otada o izgledu ne razmišljam previše… Ovde sam bila slomljena... sveže dijagnoze, nisam osećala noge, ni videla na levo oko, vrtelo mi se, smršavila previše u premalo dana, ali znala sam da On ima veći plan... Svaka patnja ima smisao, ne odmah... ne odmah... ali u jednom ga uvidiš - napisala je uz video na Instagramu pa dodala:

- Znala sam da ću ozdraviti, samo nisam znala kako... I tako On mi poslao izgubljeno znanje da kroz tu moju sestru zdravlje mi vrati na slavu Svoju... Razumem da neki ne razumeju, to se doživeti mora... ne ide “ovako”... Neki se moraju smočiti da ti poveruju kad kažeš da će kiša, drugi ponesu kišobran... to nije na nama…

Ranije je otkrila kako se oseća mnogo bolje.

- Joj, super! Super! Ponavljam jedne te iste rečenice, ali da drugo kažem, lagala bih. Ja sam poslednje tri godine bolje nego što sam bila s 18 godina - rekla je u emisiji "Zdravlje na kvadrat".

