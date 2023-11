GOGA SEKULIĆ O NAJVEĆEM SKANDALU U KOJI SU UMEŠANE CECA I GOLE FOTKE! Odmah je rešila da TUŽI, pare potrošila na SILIKONE

Pevačica Goga Sekulić se sada davne 2004. godine našla u velikom problemu, kada se neplanirano pridružila listi lepotica koje su krasile naslovnice "Plejboja". Pod natpisom "Gola i opasna..."

Na društvenim mrežama se o ovom skandalu i dan-danas priča, posebno na Tviteru. Jedan tviteraš prisetio se nedavno baš te situacije, pa nasmejao javnost.

Šokirana omaškom, međutim, Goga je onda odmah demantovala sve, a potom i podnela tužbu protiv magazina.

foto: Printscreen

- Došlo je do nesporazuma, do skandala neviđenog! Kada sam jednog jutra ugledala reklamu magazina "Plejboj'' i moje ime koje je zloupotrebljeno, jasno mi je bilo da je neka druga devojka u pitanju. Bila sam šokirana! Ne pratim taj list, nikad se nisam interesovala. Bilo me je sramota. Po ulici se prodaje magazin, reklama na televiziji "Goga Sekulić gola i opasna - bolja od Cece!". Tako da je to za mene i moju porodicu opšti haos. Odmah sam tužila ''Plejboj'' - ispričala je Sekulićeva u emisiji pomenute godine, na ružičastoj televiziji.

foto: Printscreeen

Kurir.rs / Sitimanija

Bonus video:

09:12 STARS-EP152