NA KOCKI IZGUBIO VIŠE OD 70.000.000$! Šok ispovest Ace Lukasa, otkrio sve o JAVNIM KUĆAMA I ŽENAMA: Ja sam NIKAKAV FRAJER, ALI...

Pevač Aca Lukas otvorio je jednom prilikom dušu o zavisnosti od kocke, ali i manje poznatim detaljima i svog života.

Svako drugi, da je na njegovom mestu, rekao bi da se kaje što je na kocki izgubio milione, ali Aca Lukas je tada naveo da stoji iza svojih postupaka i poroka, pa je u jednoj ispovesti za domaći medij izjavio da se opet rodi, sve bi isto radio.

Ne krije da je koristio opijate, posećivao javne kuće, ali i da je izgubio više od 70 miliona dolara na kocki.

- Postoji sajt koji je pravio studije o tome koliko su VIP ličnosti na Balkanu potrošile na kocki, pa sam tu obuhvaćen i ja. Piše tamo da postoji neki Aca Lukas iz Srbije, velika zvezda, bio je ranjavan. Piše da sam 70 miliona dolara potrošio na kocki. Moram ti priznati da su skoro, pa pogodili, malo više sam ja s******. Ne kajem se. U životu se nikada ne kajem. Kajao bih se kada bih pravio neke krucijalne greške. Kada bih se ubio, to jest da sam se ubio, to bi značilo da se kajem, ali evo me tu sam, živ sam - govorio je Aca na početku i objašnjava da je jednom računao koliko je izgubio na kocki i da je to bila suma da je mogao da kupi jedno beogradsko naselje:

- Neki mi kažu prokockao si stan u Beogradu. Čoveče, mislim se u sebi, druže moj, kamo sreće da sam prokockao samo stan. Ja sam prokockao jedno beogradsko celo naselje. Jedno debelo naselje, ono najskuplje. Ali dobro, šta ćeš, to sam ja. Sam sam ih i zaradio, sam sam ih i prokockao. Nisam dužan 70 miliona, to je moj novac, zaradio sam i više od toga. Obezbedio sam decu. Svi imaju sve što im treba. Ja sam život kreirao za sebe, moja deca imaju sve što treba da imaju.

Lukas je govorio o svojoj građi, te istakao da nije neki frajer.

- Muškarci uvek treba da budu galantni. Ja nisam frajer, nikakav sam. Loše sam građen, smešno građen. Ali žene me vole jer sam galantan i zato što mnogo cenim i poštujem žene. Ima onih koje nisu za poštovanje i upadam u klinč s njima, kao što se desilo i skoro, ali generalno volim i poštujem žene.

Na pitanje da li je nekada na putovanjima posećivao javne kuće, pevač je odgovorio potvrdno.

- Posećivao sam, posećujem i posećivaću javne kuće. Nisam rekao da sam išao da koristim usluge i da sam išao na žene. Ima javnih kuća koje imaju dobre barove i šankove. Imam prijatelje koji drže javne kuće, često tamo odem. Nemam potrebe da plaćam takve usluge. Nisam morao ni kad sam bio mlađi, a ne moram ni sada. Između galantnosti muškaraca prema ženama i plaćanja prostitucije je vrlo tanka linija. Skoro sam imao neku raspravu. Ako sam sinoć imao odnos sa ćenom ili devojkom, a sutra sam video neke lepe cipele i hteo da joj ih kupim, ispadne da sam platio za seks - rekao je Lukas jednom prilikom.

