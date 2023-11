NIKO GA NE BI PREPOZNAO NA ULICI! Saša Kapor pustio BRADU, kosu, celo telo u MIŠIĆIMA: Šta mu se desilo? POTPUNA TRANSFORMACIJA

Pevač Saša Kapor drastično je promenio imidž pa ga sada na ulici malo ko prepoznaje. Kapor je pustio kosu i bradu, a često na društvenim mrežama pokazuje svoje novo izdanje koje nema ko ne komentariše.

On je, takođe, pored ove promene pokazao i reultate treninga pa se uslikao sa podignutom majicom, a svaki mišić na telu se ocrtravao.

"Potpuno neprepoznatljiv", "šta se desilo ovom čoveku", "ovo nije ista osoba", samo su neki od komentara.

Podsetimo, Nikolina Kovač i Saša Kapor nedavno su proslavili 10 godina braka u kojem imaju sina Nikolaja i ćerku Nikoletu.

Iako sada imaju idealan brak, Nikolina je jednom prilikom istakla da je imala probleme.

- Zataškavala sam stvari, ali na vreme sam shvatila da to nije dobra stvar. Zato sam odlučila da budem daleko otvorenija i kažem sve što mi smeta. Umem ponekad i da povisim ton i pobesnim, mada Saša kaže da sam tada smešna i da to nisam ja. Nije, naprosto, navikao takvu da me gleda. S vremenom sam naučila da je neke stvari potrebno i prećutati i izneti ih kada se za to ukaže povoljan trenutak. To je mnogo delotvornije. Bitno je da čovek u braku postane mudar i ne nameće svoj stav ljutnjom i svađom, nego da ga svom partneru na fin i pametan način izloži kako bi ga on bespogovorno prihvatio. Ja sam u tome uspela. Dogode se, međutim, momenti kada ne možeš da shvatiš zašto te je neko ko te voli doveo u ružnu situaciju i čime si to zaslužio. Tada dođe do tačke pucanja koja prouzrokuje prvo razmišljanje o razlazu, a zatim i razgovor o tome. Ljudi često nepromišljeno reaguju, sada kada na sve to pogledam, mislim da nismo bili dovoljno zreli za razvod. Nije se lako ni razvesti, ne zovu razvod uzaludno drugom smrću. Saša i ja smo karakterno dosta različiti - pričala je ona tada za "Story".

