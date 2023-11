GDE SE NALAZE KRČMA I LEPA MARA? Nedeljko Bilkić otkrio NEVEROVATNU priču o čuvenoj pesmi: Napisana za 10 minuta, zbog konobarice!

Pevač Nedeljko Bilkić najveći trag je ostavio sa pesmom "Krčma u planini", a da li ste se ikada zapitali gde je ta krčma i koja je ta Mara zbog koje pije.

Biklić je, gostujući u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televizjii, odgonetnuo o čemu se tu radi.

Međutim, prvo je odgonetnuo zbog čega je, čak i nakon napornog putovanja, uvek spreman za pevanje i pesmu:

- Da vam kažem, čitav život volim da pevam, spremao sam se da budem mašinski inžinjer, međutim, duša i srce su mi uvek u pesmi. Dan danas sam tu, volim ljude i da se družim.

Potom je odgovorio da li postoji popularna krčma i koje lepa Mara:

- Gde bi bila nego u Bosni i to na Komaru, na jednoj krivini. Tu smo svratili moj prijatelj i ja, pokojni Miroslav Čonkić, koji je kod mene vodio program i pevao u horu opere u Novom Sadu. On je voleo da popije, a služila ga Mara, zanosna, lepa, vitka... On je tako pio konjak, to je trajalo deset minuta, i tako je napisao celu tu pesmu u tom trenutku. Samo je dao tekst i rekao "pravi melodiju". Ja sam to na ploči stavio kao četvrtu pesmu, kao da nije važna, ali ta Mara i krčma su se sami izborili i postala je hit.

