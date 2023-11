U uzbudljivoj 12. epizodi najpopularnijeg plesnog talent šoua "Rame uz rame sa Draganom", zahuktavaju se stvari.

Iako su plesači već uigrani tim, turbulencije su se pojavile nakon prošlog izazova inspirisanog Majklom Džeksonom. Maskirani, takmičari su izazvali pometnju u ocenjivanju, ali iskusne koreografkinje Jovanka i Beba su, vođene bogatim iskustvom, izvukle pozitivne poruke iz izazova.

Kroz nepredviđene situacije, one su takmičarima prenele današnji izazov - izbor plesnog partnera i numere za pripremu spektakularnog nastupa. Izbor je, međutim, bio slep, s papirom u šeširu, dodatno začinjavajući dinamiku ovog uzbudljivog takmičenja.

Kada su parovi bili određeni, Beba i Lola su dovele gosta koji će im pomoći i dati savete za nastup. Ove nedelje to je bio niko drugi do popularna pevačica Sanja Vučić.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, Sanja je više puta predstavljala našu zemlju na Eurosongu, a danas je sjajni solista i ima sjajnu karijeru.

Sanja se potom obratila takmičarima.

- Ja neke od vas već i znam i sarađivali smo. Takođe, dosta sam sarađivala sa Bebom i Lolom i one su jedne od svedoka kako je tekla naša karijera u grupi i bilo je dosta momenata kada je trebalo da se improvizuje. Najupečatljiviji momenat je zapravo bio na Evroviziji kada se meni lično desila greška da sam pogrešila koreografiju usred polufinala. Tako da je u najmanju ruku bilo zeznuto i onda sam morala da improvizujem. Imala sam tu srećnu okolnost, pošto nas je bilo 3 u grupi, a ja sam bila u sredini. Tada kada nisam čučnula, to su apsolutno svi videli. Imala sam dve opcije tada ili ću da padnem na kolena i da očajavam i plačem ili da kažem "sad ćeš da pokidaš". Hvala Bogu desilo se to drugo - rekla je pevačica i potom dodala:

05:44 DESILA SE KATASTROFALNA GREŠKA NA EVROVIZIJI, HTELA SAM DA ZAPLAČEM! Sanja Vučić otvorila dušu: Imala sam samo 2 opcije

- U tim momentima kada morate da improvizujete, najvažnije je da verujete u sebe. Bez očajavanja i panike. Nekad je najbolje da se oslonite na partnera. Ako jedan greši bolje svi da greše kako bi mislili da je namerno. Nisam perfekcionista, meni je najvažnije da mi bude prijatno - rekla je Sanja.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:31:58 rame uz rame s01ep08