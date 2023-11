"RUKE SE TRESU, NE MOŽEŠ DA IZDRŽIŠ DAN..." Teška ispovest Ave Karabatić o borbi sa alkoholizmom, a sad se NAVUKLA NA OVO

Rijaliti igračica i starleta Ava Karabatić prošla je kroz tešku životnu borbu, bila je zavisna od alkohola.

Ipak, problem je prihvatila i odlučila da radi na njemu, zbog čega je dva meseca bila na jednom ostrvu, na lečenju.

O teškim danima Ava je sada smogla snagu da govori, a trezna je već četiri i po meseca.

foto: Damir Dervišagić

- Bila sam zavisna od alkohola dve i po godine i to je bila teška havarija. Ne znam kako je krenula u mojim tridesetima. Onda sam se ovog leta odlučila na ostrvu, na rabu, na lečenje, gde sam provela dva meseca. Sad sam dva meseca na ambulantnom lečenju, pridržavam se terapije i svega, ali alkohol, kad ovako pričam, jer sam to proživela i bilo je jako gadno, jako teško i mukotrpno... Alkohol kao alkohol je jedan veliki demon i jedan veliki problem, tako da, ja bih ga zabranila - započela je priči Ava i opisala kako izgledaju dani alkoholičara.

- Počne ti već ujutru, najranije kad se probudim, počnu ti se ruke tresti. Prvo što ti je u mislima je da otrčiš u market i da kupiš “unučić” jer ne možeš da funkcionišeš, ne možeš izdržati dan - priznala je Ava koja ističe da su je mnogi pitali da li je veliki grad u kome često boravi kriv za njen porokom, ali ona ističe da nije.

foto: Damir Dervišagić

- Niko nije kriv, ni društvo, ni Beograd. Mnogi su me pitali da li je možda Beograd, koji je milionski grad, da li je on kriv. Split je mala sredina… Ne. Ja sam radoholičar, kod mene je samo to što sam imala previše slobodnog vremena i što mi se u jednom trenutku sve srušilo, ali zato smo tu, da sve to poboljšamo - rekla je Karabatićeva, koja ne planira da odustane od lečenja i izbori se sa porokom.

Kako kaže, alkohol u sebe nije unela već nekoliko meseci, a evo kako to uspeva.

foto: Damir Dervišagić

- Ja sam četiri i po meseca trezna. Sad sam se navukla na dosta kofeina, pijem dosta turskih kafa, čaj, vodu - istakla je starleta Ava Karabatić za Red TV.

