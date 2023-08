SA ODVIKAVANJA PRAVO NA SAJT ZA ODRASLE: Ava Karabatić završila na KLINICI zbog Onlifansa, sad objavila fotku bez brusa

Starleta Ava Karabatić završila je na psihijatriji zbog problema sa alkoholom, a prvi put je otkrila da je počela da se opija zbog psihičkog zlostavljanja koje je proživljavala. Kako je rekla u junu, teško se nosila sa komentarima okoline da se bavi najstarijim zanatom, te istakla da snimanje za Onlifans nije isto što i snimanje filmova za odrasle.

Starleta se vratila sa odvikavanja, a prva stvar koju je radila je to što je objavila stori na kom poziva svoje pratioce da je zaprate na Onlifansu.

- Zapratite me na OF, link je u opsiu profila. Za sadržaj bez cenzure i inboks - napisala je Ava.

Ava je podelila i delić onoga što može da očekuje njenu publiku. Uslikala se bez brusa, a grudi je na Instagramu pokrila linkom koji vodi do njenog Onlifans profila.

- Mnogo me je pogodilo kad sam videla naslove i priče da sam završila na psihijatriji. Istina je ipak drugačija, tamo nisam provela ni dan. Tačno je da imam problem s alkoholom, ali ja nisam bila ni na kakvom lečenju. Odlučila sam da sama pomogem sebi i to radim tako što sam se skroz izolovala od svega i svih. Vreme provodim u Splitu, ne izlazim nigde, a kad izađem iz kuće, vidim da su ljudi vrlo neprijateljski nastrojeni prema meni. Svi me osuđuju, a glavi okidač da počnem da pijem bile su situacije vezane za porno-skandale koje su mi smeštali - počinja Ava.

- Tačno je da sam imala Onlyfans profil, ali nisam se nadala da će moj sadržaj do te mere da bude zloupotrebljavan. Pravili su ljudi montaže sa mojim licem, na kraju je to toliko uzelo maha da su me ljudi na ulici gledali s prezirom. Sve to mi je teško palo i, iskrena da budem, zbog toga mi nije bilo do života! Počeo je problem s alkoholom, nisam ni bila svesna da nisam rešavala problem, već sam samo tonula više u provaliju. Više od godinu i po dana se borim s ovim problemom i nadam se da ću se izvući.

