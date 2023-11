DO SADA NIKADA NIJE PRIČALA O NJEMU! Tea Tairović progovorila o svom OCU: Pišem tužne pesme...

Pevačica Tea Tairović poslovnoj saradnji sa ocem, te otkrila detalje o koncertu u Makedoniji, ali i ljubavnom životu.

Ona je otkrila da ju je upravo otac nagovorio da napravi koncert u Makedoniji, kao i da joj je komponovao pesmu koju još uvek nigde nije izvela.

- Biće na koncertu, da. Moj otac je komponovao pesmu "Makedonija", koju ja još uvek nigde nisam plasirala zato što se jako raspravljamo oko aranžmana za tu pesmu, i on je perfekcionista, a i ja sam, i ne možemo da se dogovorimo. Iz tog razloga, želja mog oca je bila da imam koncert u Skoplju i da on tamo prisustvuje... Zvanično nije još počeo da stvara, ima gomilu nekih pesama koje je napisao, a za koje ja nisam bila zrela da ih otpevam, do sada...

Tea je autor nekih od svojih najemotivnijih ljubavnih balada, te je pitanje o njenom ljubavnom životu, ali i osećanjima, bilo neizostavno.

- Pišem tužne ljubavne tekstove, što bi se reklo da sam ja emotivno neispunjena. To jest, u pogledu partnerske ljubavi. Imam ljubav sa svih strana, privatno, ali partnersku ljubav nemam i neka potraje, jer ću onda pisati pesme kao što je na primer "Budalo" - rekla je ona.

