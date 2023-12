BILA JE PEVAČICA U KOKTEL BENDU, A POSLE RAZVODA OD KOŠARKAŠA PROŠLA PAKAO: Evo kako danas izgleda Katarina Sotirović (FOTO)

Kraj devedesetih i početak dvehiljaditih obeležila je pojava novih i mladih bendova, među kojima je i“Koktel bend“, sa tada mladom, slatkom i talentovanom pevačicom Jelenom.

Njihova prva pesma „Svetica“ postala je veliki hit, a bend je počeo da radi širom Srbije.

S obzirom na to da je Jelena tada bila u emotivnoj vezi sa muškim vokalom iz benda, Zoranom, sa prvim problemima u njihovom emotivnom odnosu, došlo je i do razlaza. Pa je je Jelena sa dva L započela solo karijeru, a u bend je ubrzo došla Katarina Sotirović i to baš u trenutku kada je muzička scena dvehiljaditih bila na ozbiljnoj prekretnici.

Ovaj bend je ređao hitove poput „Ledena kraljica“, „Od sumraka do svitanja“ i brojne druge... a nakon par godina i Katarina je odlučila da krene sa solo karijerom.

Katarina se ubrzo zaljubila pa je zapostavila svoju karijeru, jer joj je srce ukrao košarkaš Aleksandar Rašić kojem je izgovorila sudbonosno „da“, nakon četiri meseca veze, ali su se i nakon 14 godina braka razveli.

"Treba dosta vremena da se preboli razvod"

Katarina Sotirović je pričala da je prošla kroz izuzetno težak period nakon razvoda od svog supruga košarkaša Aleksandra Rašića.

Kako je istakla u emisiji "Ordinacija" na RTS-u, njih dvoje su se dva puta razvodili, a nakon drugog pokušaja da svoj brak spasu, Katarina je definitivno odlučila da stavi tačku na taj odnos.

- Nemam vere u sebe. Kada izađem na binu ja sam druga osoba. Potpuni kolaps nastaje kada dođem kući i treba da budem sa nekim novim. Svašta se skupi i ne mogu da se opustim. To nervira tu drugu stranu i bude problema. Tek pre četiri meseca, nakon tri godine razvoda imam vezu. Trebalo mi je dosta vremena i mnogo je važno da druga osoba ima mnogo razumevanja za nas koji izađemo iz braka - kaže Katarina.

Inače, sudeći po fotografijama na društvenim mrežama Katarina Sotirović danas izgleda bolje nego ikada.

