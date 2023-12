MIRA ŠKORIĆ BRUTALNO ISKRENA U EMISIJI "ZAGREVANJE"! Otkrila kako preboljeva rastanke: Kod mene je samo OVAKO - volim da sam SVOJA

U ovonedeljnoj emisiji "Zagrevanje" koja ide neposredno nakon emisije "Rame uz rame sa Draganom" gostovala je legendarna pevačica Mira Škorić.

foto: Kurir tv

Ona je gledaocima Kurira ispričala kako je danas, i osrnula se na poznatu plesnu takmičarsku emisiju.

foto: Kurir tv

Odmah se prisetila jednog od njenih najvećih hitova:

- "Otkači" je negde pesma koja i dan danas živi kao da je juče izašla, ne može da se apsolutno desi nijedan provod u gradu, u Srbiji, u Balkanu, da se ne peva ta pesma. Pa eto, to je znači, 93. godina. Apsolutna revolucija je, gde god zapevam tu pesmu, iako, znaš, malo ono kao tipa neozbiljno je da neko sa 53 godine peva otkači, a više ovaj spot - rekla je Škorić.

Sećanje na snimanje spota je i dalje živo:

- Ja sam bila svesna svoje popularnosti. Jesam, da, ali sam uvek bila, kako da ti kažem, normalna....- rekla je Škorić.

Otkrila i pozadinu snimanja sa značajnim ličnostima:

- Ja volim da budem ono, volim da budem svoja, razumeš, volim da budem, volim da budem individualna - istakla je.

Rekla je, iskreno da rastanke lako podnosi:

- Vrlo lako, doviđenja prijatno i to je to. Mislim, meni je žao kada dođe do toga, ali ako je nešto bilo lažno, a zapravo dugo, dugo godina je kao bilo super, i onda shvatiš, ono, zapravo sto nekih noževa u leđa, pa onda sad, da ne bude "bip", mislim, znaš, onda -to je to. Kod mene je, oči u oči, to je to - rekla je.

Kurir.rs/T.M.

