"PRIČAM SA TOBOM SVAKI DAN I PITAM SE ZAŠTO MI TO URADI" Reči majke Aleksandra Kodića kidaju dušu, otac Mirko nem od bola

Sin čuvenog harmonikaša Mirka Kodića, Aleksandar Kodić preminuo je u snu 28. oktobra. Njegova porodica će u sredu obeležiti 40 dana od smrti kada će posetiti njegovu večnu kuću gde će biti održan pomen.

Aleksandrovi roditelji dali su čitulju, a reči koje je svom sinu uputila neutešna majka Jasna kidaju dušu.

- Sine majkin jedini! Prošlo je četrdeset dana, a majka ne prihvata da te nema! Pričam sa tobom svaki dan i pitam se: Zašto mi to uradi, Aleksandare? Majci više nema života bez tebe. Dok me dragi Bog ne pozove, majke će živeti jer znam da si tu, sa mnom i da me čuvaš i bezgranično voliš. Neka te anđeli čuvaju. Ljubila majka sina svog jedinog - stoji u čitulji koju je potpisala Aleksandrova majka, dok u zajedničkoj s bivšim suprugom Mirkom stoji obaveštenje kada će porodica odati pomen svom preminulom sinu.

Aleksandar je preminuo iznenada tokom noći u svom stanu. Sahranjen je na groblju Lešće. Njegov otac 29. novembra se vratio na scenu kada je zasvirao harmoniku na koncertu posvećenom sevdalinki. On je istakao da zna da njegov sin nikako ne bi želeo da ne svira taj koncert jer je i on bio ljubitelj sevdalinki.

