PEVAČICA DUGO OSEĆALA KRIVICU ZBOG ĆERKINE NEZGODE: Mari Mari ovog perioda ne želi ni da se seća: Sebi sam to prebacivala

Pevačica Marija Marić Marković poznatija pod umetničkim imenom Mari Mari danas se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa RTS.

Pevačicu dugo nismo videli u javnosti, ona je danas nasmejana pozirala pred kamerama, a malo ko zna da njena životna priča ledi krv u žilama.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, Mari Mari je 2011. proživela težak period kada je njena starija ćerka koja je tada imala devet meseci morala na operaciju.

Tokom porodične posete prijateljima tada devetomesečna beba pala je sa visokog kreveta i zadobila frakturu lobanje, zbog čega je morala da bude operisana.

- Suprug i ja smo zaista doživeli veliki šok. Dugo sam to sebi prebacivala i krivica me je proganjala. Čini mi se da sam u jednom trenutku bol potisnula duboko u sebi i možda je on još zakopan. Bila sam svesna kako moram da shvatim i prihvatim da se takve stvari dešavaju, a potom bi me opet obuzimalo osećanje kako taj propust nisam sebi smela da dozvolim - izjavila je Mari Mari svojevremeno.

Kurir/Blic

