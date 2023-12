EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO! Premijera filma "Nedelja" 16. januara! Ovo su svi detalji dugoočekivanog ostvarenja o Džeju (VIDEO)

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, svečana beogradska premijera dugoočekivanog filma o životu popularnog pevača Džeja Ramadanovskog, "Nedelja“ zakazana je za 16. januar u mts dvorani, dok će novosadska biti održana dan kasnije, 17. januara.

foto: Pelicula production

Film koji je rađen po ideji producenta Vladana Anđelkovića i scenariste Stefana Boškovića u redovno bioskopsko prikazivanje kreće od 18. januara.

Sjajna glumačka ekipa u sastavu Husein Alijević, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Zlatan Vidović, Maša Đorđević, Milica Janevski, Stojsa Oljačić, Ivan Jevtović, Jovo Maksić, Bajram Severdžan i Nela Mihajlović, dočaraće nam duh Dorćola kroz priču o odrastanju jedne od najvećih zvezda na ovim prostorima.

- Film "Nedelja" je pre svega priča o Džeju, ali i o prijateljstvu, o Dorćolu i o dorćolskim mangupima. To je priča o životu na ulici tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. Okupili smo sjajnu ekipu, vredno smo radili i sada sa nestrpljenjem čekamo da to pokažemo publici. Raduje me što su reakcije na trejler bile fenomenalne i verujem da će ovo ostvarenje obeležiti 2024. godinu- rekao nam je Vladan Anđelković, producent filma.

foto: Pelicula production

Podsetimo, u nedavnom intervjuu za Kurir, Aleksandar Futa Radulović istakao je da je ovaj film jedna ozbiljna drama.

foto: Pelicula production

- Od filma svi očekuju da će to biti muzički film, ali film je jedna ozbiljna, umetnički odrađena drama, u kojoj je muzika samo sastavni deo celine. Detalji iz Džejevog života su sami za sebe zahvalni za razvijanje radnje filma, koji obuhvata period njegovog života od ranog detinjstva pa do istorijskog koncerta na Tašmajdanu '91. Ovaj film je sjajna prilika da publika upozna i delove njegovog života pre nego što je ušao u muzički svet. Da pogledaju jednu umetnički izuzetno odrađenu tužnu životnu priču s dobrom muzikom. Nadam se da će gledaoci biti oduševljeni - istakao je Futa.

foto: Pelicula production

Kurir.rs/A.P.

