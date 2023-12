PRŠTE POLJUPCI JANJUŠA I ANELI: Košarkaš bezuspešno pokušao da se sakrije od kamere, odraz u OGLEDALU napraviće OPŠTI HAOS

U rijaliti programu "Zadruga 7 - elite" od samog ulaska Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić postali su bliski. Njihov odnos je bio turbulentan, a Janjuš je na iznenađenje mnogih sinoć priznao emocije prema Aneli.

foto: Petar Aleksić

Oni se danas tokom dana nisu razdvajali, ležali su zajedno na garnituri, a poljupci su samo prštali.

foto: Printscreen YT

- Šta si radio po celi dan? - pitala je Aneli.

- Mislio sam na tebe - rekao je Janjuš.

Podsetimo, Janjuš je sinoć priznao emocije prema Aneli.

- Biću jako iskren večeras. Kaže da je već prolazi i da su emocije manje, kod mene su veće... Radi se o odnosu koji je za mene jedan od najposebnijih, radi se o devojci koja mi je postala najdraža. Kada sakupim sve svoje bivše devojke, radi se o njoj koja mi je posebna, a da mi nije bila posebna, bilo bi me baš briga šta je rekla i ko je šta rekao. Radi se o osobi koja je meni ovde bila sve! Ne pričam ti ja ljubavni odnos, to je nešto najmanje, ne interesuje me, pričam o odnosu mene i nje. Ja kada je zagrlim, taj zagrljaj nema cenu i tada mi daje neku ozbiljnu energiju, motiv i volju za boravak u ovom prostoru sa ozbiljnim teletabisima, čast izuzecima. Ja sam to video i pronašao u njoj, tako da, od kad ne pričamo, ja sam još emotivniji bio prema njoj - rekao je Janjuš, a nadovezala se Aneli.

foto: Printscreen YT

- Ja stojim iza svega što sam rekla, kada bi se ranije posvađali, ja sam gorela, a kada su pale teške uvrede, drugačija je situacija. On je isto ovako kao i ja pričao pre neki dan, gledala sam ga. Rekao je da mu ne falim - rekla je Aneli.

- Da se naš odnos nastavio u onom smeru u kom je krenuo, ja bih nju oženio. Ne mora niko da mi veruje, ja sam juče već rekao da meni niko ne može da odlučuje šta ja radim u mom životu. Da je to nastavljeno onako kako je krenulo, bilo bi ludilo. Krenulo je jako od starta, pokušavali smo jedno drugom da napravimo grešku ne bi li se odvojili, sve je tako krenulo i završilo se. Nažalost, kraj je. Ja sam tako zamišljao i tako se osećao i sada nema ništa od toga - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen YT

- Ja sam to znala, mi smo o tome pričali. Kako da budem strpljiva kada ga gledam sa drugim ženama prisno?! - upitala je Aneli.

Inače, Janjuš je nedavno pričao o svojoj supruzi Eni, koju je više puta prevario u rijalitiju, a kako će ona reagovati na njegove izjave da bi oženio Aneli, ostaje nam da vidimo.

Kurir.rs/L.M.

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu