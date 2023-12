VARA ŽENU GODINAMA U RIJALITIJU, ZAKLEO JOJ SE DA VIŠE NEĆE! Opet sa ljubavnicom razmenjuje nežnosti: Samo ti možeš da me povrediš

Marko Janjušević Janjuš u rijalitiji nije uspeo da sačuva brak i posle burne afere sa Majom Marinković, suprugu Enu ga je ostavila. Iako je u više navrata istakao da u ovoj sezoni želi da ostane veran svojoj supruzi, ipak čini se da nije uspeo u tome.

On i Aneli Ahmić su postali prisni od samog ulaska u "Elitu". Imaju turbulentan odnos, koji je često tema komentarisanja, a nakon žestokih svađa zakopali su ratne sekire i Janjuš je priznao emocije koje oseća prema Aneli.

- Jel ti bilo teško bez mene? - pitala je Aneli.

- Nije mi bilo teško jer sam mislio da si sa ćerkom, nisam znao da si bila u apartmanu. Niko me nikad ovde ne bi mogao povrediti samo ti -odgovorio je Janjuš.

- Ali nikada više ne možemo biti bliski kao što smo nekad bili. Jel ti falilo nekad da me ovako zagrliš. U početku me nisi hvalio ali sad si počeo opet da me hvališ. Fali mi kad ležimo zajedno i kad se zagrlimo, sve mi to fali -iskreno je rekla Aneli.

- Sve zavisi od nas da li ponovo možemo biti bliski. Kako se budeš ponašala takav odnos ćemo i imati - rekao je Janjuš.

