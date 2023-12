ŠABANOV NASLEDNIK ŽESTOKO OSUO PO DESIGNERICI, A NI PUBLIKU NIJE ŠTEDEO: Kad su budale nek daju lovu da ih neko udara! (VIDEO)

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića gostovao je pevač koga mnogi smatraju naslednikom velikog Šabana Šaulića., Emir Habibović.

Govorio je o tome šta su za njega prave vrednosti u muzici i da nije pristalica popularnih kavera.

foto: Kurir televizija

- Mislm da sam snimio jednu ili dve Šabanove pesme, ali nikada to nisam izdao. Zna se ko je bio kralj muzike i ko će to i ostati. Retko ko može da peva tako kao što je on pevao. Ja sam imao to zadovoljstvo što sam bio pored njega i što je on mene najavio tako kako me je najavio. Ja se time dičim. Hteo bih svojim pesmama da opravdam njegove reči i kroz svoju karijru. Ja ne mogu da se predstavljam kao Šaban Šaulić - rekao je Habibović.

Kaže da uglavnom radi privatna veselja:

foto: Dragana Udovičić, Kurir/Aleksandra Plavšić

- Imam 37 godina i ulazim u neke lepe godine da priuštim generacijama da slušaju pesme. Žudeo sam za time da punim diskoteke. Ali kad vidim šta se dešava na estradi, ja uglavnom radim privatna veselja. Tako da sam zbog toga malo i zaostao medijski. Ali nije mi žao kada vidim šta se sve dešava.

Posebno je istakao kvalitet dvoje mlađih kolega:

foto: Kurir televizija

- Ima ljudi na estradi, ali malo ih je koji vrede. To su recimo Aleksandra Prijović i Sloba Radanović. Možda sam nekoga zaboravio. Na njima je budućnost i oni imaju obavezu da priušte omladini ono što je kvalitetno. Ja još težu muziku stvaram od njih. To što ja radim je tipična narodna muzika. To možda i nije toliko popularno, ali traje. Kad nikne ostaje doveka. Zahvalan sam publici što to voli. Kad si poslednji put čuo pesmu poput "Ah meraka u večeri rane" ili "klikeri od stakla" - upitao je voditelja Ivana Gajića.

Današnji kvalitet muzike ocenio je kao veoma nizak:

- Šta danas da slušamo? Odabrao sam teži put, ali znaš kako..teško je kad staneš na binu i shvatiš da ljudi nisu došli da slušaju to što pevaš. Pričam o ovoj publici, neka se ljuti ko god hoće koji ne znaju da slušaju šta treba da slušaju. Zar nije lepše da dođeš kod Prijovićke ili kod Slobe Radanovića pa slušaš šta hoćeš ili treba neko da te udara, da ne pričam sad...Ja to poštujem. Prošlo je, iskoristi, ugrabi lovu kad ima budala. Tako moram da kažem. To će da traje dve tri godine i kraj.

foto: Kurir tv

Kurir.rs/M.V.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:51 ŠABAN ŠAULIĆ I DRAGAN NIKOLIĆ SU ME PRIHVATILI U DRUŠTVO ZBOG OVOGA! Kodić otkrio kako su izgledala njihova večernja druženja