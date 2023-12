"NJEN OTAC MI SE ZAHVALIO, A ONA..." Žika Jakšić otkrio kako je upoznao Kaću Grujić kada je imala samo 16 godina

Žika Jakšić otkrio kako je upoznao Kaću Grujić kada je imala samo 16 godina i imala veliku želju da postane pevačica.

Jakšić je iznedrio brojne zvezde sa naše estrade, među kojima je bila upravo i Katarina koju je tada iskreno posavetovao.

- Kaća je imala 16,17 godina, ja sam u Grandu radio kao producent i s obzirom da poznajem njenog oca mog prijatelja Gruju i zove on mene i kaže kako njegova ćerkica Katarina voli da peva i zamoli me da dođu da čujem. Dođu oni u kancelariju i ja vidim da jedva čeka da je pitam da zapeva - počeo je Žika koji je ispričao da joj je tada dao iskren savet.

foto: Printscreen

- Ja sam video da ima talenta, da lepo peva, ali da završi školu prvo. Mlada je bila, još je to bilo zeleno,jer neće slabije pevati za dve godine, pa da se prijavi. Posle zove mene Gruja da mi se zahvali i ona je mene poslušala i tek se kasnije prijavila za „Zvezde Granda“ i napravila sjajnu karijeru. To su prve uspomene koje me vežu za ovu divnu devojku koja prelepo peva i prelepo izgleda- prisetio se Žika, što je Kaća sa osmehom potvrdila.

foto: Pritnscreen

Podsećamo, Katarina se sa 20 godina prijavila za „Zvezde Granda“, kada je sebi zacrtala jasan cilj koji je ostvarila.

foto: Prinscreen/Amidži Šou

Prijavila sam se za ‘Zvezde Granda’ jer mislim da ću od ‘Grand produkcije’ da dobijem potrebnu reklamu i da ću uspeti u ovom poslu. Profesionalno se bavim muzikom 2 godine, a zavšila sam nižu Muzičku školu i dva solo pevanja– rekla je tada.

