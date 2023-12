LEPA LUKIĆ JE 58 GODINA NA ESTRADI, KONAČNO OTKRILA DA LI SE PODVRGLA ESTETSKIM ZAHVATIMA! Evo kako se neguje u devetoj deceni

Pevačica Lepa Lukić je 58 godina na domaćoj javnoj sceni, a sada je otkrila da li je radila nešto na sebi.

Naime, Lepa je priznala da nikada ne bi otišla na plastičnu operaciju.

- Do sada ništa nisam uradila na licu i ne planiram, pravo da vam kažem! Ne bih da se zatežem i idem pod nož, pre bih pustila da mi koža s lica visi do pupka, nego što bih legla da me neko seče. Nema potrebe za time, ja se negujem kvalitetnom kozmetikom, tu su kreme koje znam kada stavljam i, kao što vidite, usporila sam znake starenja. Svaka žena treba da se neguje i sve je to mnogo lakše kremama, nego da idete da vas seku kao žabu i tako vas menjaju - priča Lepa Lukić i dodaje da je trend plastičnih operacija sada aktuelniji nego ikad:

- Nije mi jasno što su svi poleteli da se operišu. U moje vreme to nije bio trend, retko koja pevačica ili žena se operisala, a sad ne možete na prste da nabrojite ove prirodne. Nemam ništa protiv, naravno. Nisam ja tu da osuđujem, samo konstatujem da ima mnogo boljih načina da se žena održava i neguje, bez ikakvih invazivnih metoda.

Lepa je potom objasnila da na njen izgled nije uticalo ni to što je često živela nezdravo zbog tezgi koje su trajale do kasno u noć.

- Ceo život putujem i na točkovima sam zbog posla kojim se bavim, ali ni to nije uticalo na moj izgled i to da brzo starim. Navikla sam na to, sećam se da sam letela do Kanade deset sati i prespavala ceo let. Imam samo sliku pilota koji je došao da me probudi i kaže da stižemo. Na lepotu mnogo utiče to da li ste iznutra zadovoljni i da li ste srećni. Imala sam raznih okolnosti u životu, ali sam iz svega gledala da izvučen najbolje, a ne da kukam. Tako sam i pronašla sreću koja je i u malim i u velikim stvarima - priča Lepa koja ističe da posebno ceni koleginice koje nisu preko mini-suknje i kreveta gradile karijere.

