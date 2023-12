"NISAM BOLESNICA DA TO..." Nataša Bekvalac BRUTALNO odgovorila na ZLURADE komentare, pa priznala kako su je POVREĐIVALI muškarci!

Poznata pevačica Nataša Bekvalac progovorila je o majčinstvu, odgajanju i vaspitavanju svojih naslednica Hane i Katje, ali i o svom emotivnom životu.

- Kod mene uvek ima svega, uvek ima emocija. Ja sam zaboravila ono što je trebalo, ne mogu ni da se setim šta je. O sreći se ćuti, njih nema ni na Instagramu, njih ni ne slikamo, to je ono što se zove život - kaže Nataša, a onda je progovorila o zluradim komentarima na račun Katjinog pisma Deda Mrazu.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Jako mi je žao što veliki broj ljudi tako komentariše, sigurno nisam bolesnica da isfingiram dečiji rukopis ili joj pričala šta da napiše, Bože gospode! Drugačije majčinstvo je s Katjom... l one su potpuno drugačije, na drugačiji način se njome bavim, Katja zahteva punu pažnju 24-7. Ja ih vaspitavam i odgajam sama, one su likom vrlo slične. Moj način vaspitavanja je drugačiji, ja sam drugačija. Najvažnije je naći meru i granicu i da se one ne osete da su pod nekom vrstom kontrole, pipava je tema. Malo intenzivnija komunikacija može da odvede u kontru, hvatam neke lepe trenutke. Uvek kad pričamo o tome šta se dešava napolju, ja želim da ona uvek bude bezbedna, da znam njenu lokaciju. Želim da moje dete shvati da smo na istoj strani, da majka nije progonitelj, već prva koju ćeš pozvati kad imaš problem - poručila je pevačica i otkrila kako su je muškarci ostavljali.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Izmislila sam da ne bude da sam crna ovca. Ostavili su me na mnogo gorim situacijama i stvarima, tako da me ostavite na seen-u je najmanji problem i ne bi me pomerilo ni na trenutka. Prošla sam mnogo gore! U tim situacijama sam uvek vrlo intuitivna.

kurir.rs/pink

Bonus video:

00:10 Nataša Bekvalac se pojavila u skupoj kreaciji