"IMAM TRAUME OTKAKO ME JE BIVŠI PRETUKAO!" Velika ispovest Žene od sultana, šokirala: Vuk Mob me je naterao na OVO!

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Žena od sultana, kaže da još ima traume zbog bivšeg dečka koji je tukao, pa je priznala da joj se javljao nakon skandala, o čemu je danima brujala javnost.

Ona je sada otkrila da danas pazi s kakvim muškarcima ulazi u emotivni odnos, da nerado priča o bivšima, a progovorila je i o reperu Vuku Mobu, s kojim je raskinula posle nekoliko meseci veze.

- Tačno je da imam traume otkako me je bivši dečko pretukao, ali to je sada sve iza mene. Imam knedlu u grlu kad pričam o tome i kad se vraćam u glavi u taj period, ali sam izašla kao pobednik i drago mi je zbog toga. Shvatila sam da ne mogu olako da verujem ljudima i da treba da pazim s kim ulazim u odnos. Što se bivšeg tiče, jeste se javio nekoliko puta, ali to je sve. Nemamo komunikaciju i mislim da je tako najbolje. Zašto bih se vraćala na to? Može neko da se pokaje za postupke, ali tu je poverenje odavno izgubljeno - priča pevačica.

Milentijevićka je potom objasnila da nije skratila kosu zbog repera Vuka Moba, s kojim se doskoro zabavljala, ali da on jeste insistirao da promeni imidž jer mu se svidela s novom frizurom.

- Vuk me je video s kratkom kosom kad sam bila na jednom snimanju i tako je počeo da insistira da mi frizura takva ostane. Nisam se zbog njega ošišala, ali sam nastavila da nosim novu frizuru na njegovo insistiranje. Što se raskida tiče, jesmo doneli odluku da na sve za sada stavimo tačku, ali među nama nema nikakve zle krvi. Dok smo bili u vezi, nismo se nijednom posvađali, ali sada smo rešili da se malo odvojimo jedno od drugog i da vidimo da li opšte ima šanse da obnavljamo vezu ili ne - rekla je Žena od sultana.

