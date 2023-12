VUK MOB IPAK NIJE RASKINUO SA TIJANOM EM! Reper demantovao navode: To su gluposti, mi smo super! Evo šta mu je ŽELJA

U medijima je nedavno isplivala vest da su Tijana Em i Vuk Mob okončali svoj emotivni odnos posle nekoliko meseci skladne veze.

Međutim, on je sada te navode demantovao.

- Nemam komentar, hoću da držim privatni život privatnim, znam da to nije moguće, ali opet želim koliko toliko da ga držim privatnim - istakao je Vuk.

foto: Printscreen

Vuk je potom dodao:

- Ljudi odmah pišu to zato što sam sklonio sliku. To su gluposti, slika k'o slika. Tijana i ja smo super.

Podsetimo, u poslednje vreme su prestali sa objavljivanjem zajedničkih fotografija, a Vuk je čak uklonio sve prethodne slike sa Tijanom.

foto: Printscreen/Instagram, Kurir televizija

- Zbog velikog pritiska javnosti, jednostavno nisu mogli više da izdrže zajedno. Mislim da je to više bila neka strast između njih, nego što je bila "ljubav". Primetio sam da je došlo do zasićenja, to su čak i oni sami priznali, možda su ipak prenaglili. Tijana se odmah spakovala i otišla kod svojih, verujem da je želela malo da se isključi iz svega - rekao je izvor za "Alo".

Kurir.rs/Telegraf

