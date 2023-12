SRBIJA JE PLAKALA DOK JE PEVAO, A MARKO BOŠNJAK SADA RADI U BRZOJ HRANI! Život mu se skroz promenio i izgleda DRASTIČNO drugačije

Marko Bošnjak se 2016. godine takmičio i pobedio u “Pinkovim zvezdicama”. Svojim vokalnim mogućnostima je rasplakao celu Srbiju, a iako su mu predviđali ozbiljnu muzičku karijeru, on danas radi u fast food-u.

Sa svega trinaest godina izvodio je veoma zahtevne pesme, a žiri koji su činili Jelena Tomašević, Goca Tržan, Milan Stanković, Leontina Vukomanović i Hari Varešanović, rasplakao se dok je Marko izvodio pesmu "Što te nema", koju u originalnu peva Jadranka Stojaković.

Marko je skoro studirao u Berlinu, a onda je preko noći odlučio da se vrati u Zagreb. Kako kaže, ustaje teško jer do kasno radi kao pomoćni radnik u jednom zagrebačkom fast food-u na Črnomercu. On radi na kasi i po potrebi pere sudove kako bi preživeo.

- Probudio sam se jednu subotu i pomislio: "Zašto sam tu?" Kupio sam kartu i u utorak sam već došao u Zagreb i rekao: "Idem da radim". Impulsivno donosim odluke, tako sam isto doneo odluku da odem da živim u Nemačku. Nije to neka hrabrost, nama mladima je to normalno, treba slušati sebe i slediti svoj put. Imam i ja crnih dana, ali biću dobro - ispričao je on.

Marko je otkrio koji su njegovi planovi za budućnost.

- Moji planovi su da budem srećan i ispunjen i da do kraja godine izdam album. Nadam se da ću na leto imati angažmane, zovite me da nastupam da mogu dati otkaz u fast foodu i živeti od muzike - poručio je Marko.

