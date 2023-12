NOVI SKANDAL HRVATSKIH MEDIJA! Sraman izveštaj o manijaku iz Arene: Prijovićka je NAŠA pevačica na PRIVREMENOM RADU u Srbiji

Aleksandra Prijović doživela je pravu dramu u bekstejdžu zagrebačke Arene, kada se na poslednjem, petom koncertu našla na meti manijaka!

Međutim, hrvatski "Večernji list" u tekstu s naslovom: "Neugodan incident obilježio je koncert hrvatske pjevačice iz Bijelog Samostana, Aleksandre Prijović", u kome piše o ovom incidentu, našu Priju nazivaju "hrvatskom pevačicom na privremenom radu u Srbiji".

- Neprijatan incident obeležio je poslednji koncert hrvatske pevačice iz Belog Samostana (Manastira) Aleksandre Prijović. Prija, koja se nalazi na privremenom radu u Srbiji, održala je u svojoj otadžbini, svojoj rodnoj zemlji Hrvatskoj, pet uzastopnih koncerata koje su posećivali i stari i mladi i nikome do večeras nije pala dlaka s glave - pišu hrvatski novinari u članku.

Kako smo već pisali, na petom zagrebačkom koncertu, muškarac sa inicijalima G.G. R. (65) uspeo je da zaobiđe nekoliko prstenova obezbeđenja u areni i da dođe do same pevačice, koju je hteo da poljubi na silu. Na svu sreću, u tome nije uspeo, a on je uz upotrebu fizičke sile izbačen napolje iz dvorane, a policija je tada postupila po dužnosti i zakonu.

