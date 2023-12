"NEVINOST SAM IZGUBILA NA VIDOVDAN, UDALA NA ĐURĐEVDAN, A RAZVELA..." Jovana Jeremić voli milionera, a ove datume NE ZABORAVLJA

Jovana Jeremić otkrila je identitet svog novog partnera, koji je 14 godina stariji od voditeljke, pošto su u javnosti procurile njihove fotografije sa venčanja njegovog sina. Reč je o preduzetniku Draganu Stankoviću iz Begaljice, kod Grocke.

Voditeljka je svojevremeno bila otvorena kada su u pitanju njena prva ljubavna iskustva, pa je tako nakon razvoda od bivšeg supruga Vojislava Miloševića otkrila da je izgubila nevinost na veliki praznik, ali i da je na poseban datum potpisala papire za razvod braka.

foto: Printscreen

- Spontano se desilo da je sudija zakazala ročište na prvi dan uskršnjeg posta, ali sam te dve stvari povezala jer mi se sve važno u životu dešava na neki praznik. Na Svete Vrače sam završila fakultet, udala sam se na Đurđevdan, rođena sam uoči Svete Petke, nevinost sam izgubila na Vidovdan, a razvela sam se na prvi dan velikog posta. Zamisli šta će se desiti na Vaskrs ove godine? - zapitala se voditeljka.

Inače, Jovana Jeremić je svog sadašnjeg partnera ugostila u svojoj emisiji tačno na Božić, kada joj je on poklonio dukat. Stanković se tom prilikom obratio i voditeljki, te joj kao znak pažnje poklonio dukat, a ona mu je slala poljupce i srca, dok se topila uživo u emisiji.

- Ja srce moje - rekla je voditeljka nakon što je čula za poklon.

foto: Printscreen

- Prenesi gospodinu veliku zahvalnost što mi je na Božić poklonio dukat. Meni to jako znači. Na Božić jedan lep, simboličan poklon - rekla je Jovana iz studija, a reporter je to preneo Draganu Stankoviću.

- Hvala na iskrenim čestitkama, takođe našoj voditeljki koja nam oduzima vremena i subotu i nedelju smo stalno kraj malih ekrana zbog nje. Ovo je samo mali znak pažnje, nadamo se da će joj doneti puno sreće, ljubav, blagostanja i da nađe svoju večnu ljubav - rekao je tada Stanković u emisiji uživo.

Inače, Jovana je oduvek pričala da želi da pronađe imućnog muškarca za sebe.

foto: Privatna Arhiva

- Ja sam žena koja pored toga što mi je materijalno jako važno, volim da živim na visokoj nozi, važno mi je da imam i taj emotivan deo. Ne volim to da pokazujem, više volim da me muškarac smatra negativno da bi posle shvatio ko je Jovana Jeremić. Do mog srca je jako teško doći. Mislim da mene suštinski niko ne poznaje sem mojih najbližih prijatelja - rekla je jednom prilikom Jovana.

kurir.rs/Il.