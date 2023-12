VILA NA BEŽANIJI OD 550.000€, U DOMINIKANI DUPLEKS OD 200 KVADRATA! Mile Kitić uživa u LUKSUZU, a evo zašto je srušio kuću na SELU

Mile Kitić, kao i većina pevača iz njegove generacije, uspeo je tokom svoje karijere zaradi dovoljno da može da uživa u luksuzu i ubire plodove dugogodišnjeg rada. Zajedno sa suprugom Martom sagradio je dom na Bežanijskoj kosi, koji košta, kako se pisalo po medijima, 550.000 evra.

Prostrano kupatilo i garderober, sala za bilijar... stakleni zid koji se uklanja pritiskom na dugme pa zatvoreni bazen postaje otvoreni - nešto je u čemu uživa ova poznata porodica.

Kitići imaju i stan u Dominikanskoj Republici, koji su kupili na kredit, gde Marta Savić provodi dosta vremena. Kitić kupio je nekretninu od 200 kvadrata u Dominikanskoj Republici, a kako se navodi, dupleks se nalazi na samo 50 metara od obale mora.

Međutim, detinjstvo Mileta Kitića nije bilo tako raskošno. Rođen je u Ceranima, u Bosni i Hercegovini, gde i danas rado ode. Kuća u kojoj je folker odrastao je srušena, ali je na njenom mestu sazidao novu, u kojoj živi njegova snajka Bojana.

Ekipa Kurira nedavno je posetila ovo mesto, gde smo porazgovarali s Miletovim bratom Nemanjom Kitićem. On je, kako nam je ispričao, pomogao svom mlađem bratu kad su im roditelji bili u Americi tako što je uzeo starateljstvo nad njim i odškolovao ga.

- Imao je 13 godina kad su nam roditelji otišli u Ameriku. Ja sam tada živeo u Sarajevu, gde sam radio. Došao sam po njega i poveo ga kod sebe. On je tamo išao u Tehničku saobraćajnu školu. Bio je nestašan, kao i svi ostali dečaci. Bilo je tu prepirki, hoće da ide u školu, neće. Želeo sam da nastavi da se obrazuje, hteo sam da posle srednje škole ide na fakultet u Ljubljanu. Međutim, on je otišao na to muzičko obrazovanje. Učio je sa Jocom Petkovićem, počeo je s kafanama, posle je išao u vojsku i kad se vratio, nastavio je s muzikom. Kada je imao dvadesetak godina, otišao je na čuveni festival Ilidža - započeo je Nemanja razgovor

- Dođe on da nas obiđe, ili kada peva u blizini odem ja njega da vidim. Mile je strašno emotivan, on mnogo voli ovo područije. Uz pomoć opštine. napravio je ovde deo asfalta, gleda i meni i bratu da pomogne kada god treba. Što se toga tiče, on je dosta odgovoran - ponosno je završio razgovor Miletov brat.

Snajki Bojani sazidao kuću - Mile je brat mog pokojnog supruga. Ovde je bila kuća u kojoj je rođen. Kada je on otišao, ta kuća je srušena, i ovo sve je kasnije napravljeno. Imam pored njega još dva devera. On je zauzet, ali dođe kada god ima vremena. Vidi se da ga vuče rodno mesto. Ima on ovde prijatelje sa kojima se vidi. Nije Elena nikako dolazila ovde, Sanja, njegova druga ćerka, dok je bila mlađa je dolazila. Elenu nikako nisam videla, otišla je kada je bila beba. Pričao mi je Mile da i Elena peva, ponosna sam na njih. On je bio dobro dete, baš dobro dete. Kada sam ja došla u ovu kuću, Mile je išao u osnovnu školu. Bio je jako fino i pametno dete. Voleo je da uči i svira gitaru, svirao je i frulu. Nismo mogli ni zamisliti da će biti ovakva zvezda. Stariji brat Nemanja mu je dosta pomogao.

