"URADILA JE SVE TO, A DA MI NIŠTA NISMO ZNALI" Otac Marije Šerifović za Kurir: U šoku sam, ali i najsrećniji čovek na svetu

Pevačica Marija Šerifović na svom Instagram profilu podelila je emotivni snimak novorođenog Maria, kojeg je rodila surogat majka.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Kontaktirali smo ovom prilikom pevačicinog oca Rajka Šerifovića koji je podelio svoje prve utiske za Kurir.

foto: Vladimir Šporčić

- U šoku sam. Marija mi je zabranila da dajem izajave pre osam sati, ali ovim putem želim da vam kažem da sam najsrećniji čovek na svetu i da je ona sve uradila to a da ništa nismo znali. Srećan sam što me je zvala da vidim dete.Posle 18 godina smo nekako uspostavili odnose i ona a i njena majka Verica su me pozvali da ga vidim, izjavio je Rajko za Kurir

Kurir.rs/ Nemanja Kadić

