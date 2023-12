VELIKI INTERVJU NINE BADRIĆ! Pevačica o estradi, teškim trenucima, a onda spomenula Mariju Šerifović: Zbog nje mi je SRCE ZAIGRALO

Nina Badrić, otvorila je dušu i progovorila o svim teškim trenucima kroz koje je, kao žena, morala da prođe kako bi danas bila na samom vrhu estradnog neba, a takođe se dotakla i Marije Šerifović.

Kako je otkrila, u poslednje vreme dosta radi, ali to je ne sprečava da prošeta ulicama njenog Zagreba i izdvoji vreme za sve fanove.

foto: Printscreen/Instagram

- Javljam se iz studija, radimo na novom albumu koji će izaći sledeće godine. Radujem se i srećna sam. Šetam, imam vremena za to. Imam psa, pa i moram. Vreme je odlično, obišla sam advent, puno je naroda. Prelepo je ovde, posle Aleksandre Prijović i Dino Merlin je pravio koncert, tako da je Zagreb živ, krcat i divna je atmosfera – rekla nam je ona na početku, pa otkrila kako ljudi obično reaguju kada vide Ninu Badrić kako opušteno šeta ulicom:

- Kada me ljudi vide kako šetam stanu i popričaju sa mnom, neki se slikaju. Ja sam jednostavna osoba i ne patim od te „zvezdane strukture“ koja nas prati. Moji sugrađani mene često mogu videti i bez šminke i u trenerci. Kada me ljudi sretnu u tom opuštenom izdanju prvo se zapitaju: “Ma je li to Nina Badrić?”, ali ja radim te “normalne” stvari, šetam psa, evo danas sam bila na pijaci. Jako puno ljubavi dobijam, što meni naravno jako prija. Posredni su dosta sa mnom. Nikada mi ne se ne obraćaju sa “Vi”, svi mi kažu: “Ej Nina”, “Moja Nina”, “Daj Nina dođi”, to mi je najlepše od svega. Sednu za moj sto, popričaju sa mnom o životu, prijatelji smo moja publika i ja.

Kao hrabra i samostalna žena, Nina je priznala da je imala problem kada je u pitanju emotivni partner, te se složila sa tim da se muškarci često plaše uspešnih žena.

foto: Printscreen/Instagram

- Puno je tu bilo teških trenutaka, da ne lažem, ali to sam ostavila iza zatvorenih vrata i otplakala sam to sama. Ljudima na binu iznosiš samo radost. Ne želim biti neko ko smara ljude svojim privatnim životom. Puno puta sam skupo platila i preplatila tuđe društvo, zaista. Doživela sam dosta razočaranja u nekim odnosima. Baš zato što sam jaka žena koja zna šta hoće, platila sam svoju snagu. Plaćala sam je jako, jako skupo. Međutim, život me je izgradio, neverovatno, još snažniju. I onda sam shvatila da je bolje biti sam i srećan nego kupiti mrvice sa stola. Život je tako kratak da bih negde bila napola. Svaka žena plati svoju snagu skupo, a ja ću samo reći da je neko pametan jednom davno rekao: “I snažna žena treba nečije rame, da se može isplakati i da može to rame poneti u životu, kao svaka druga žena“. Ja i jesam kao svaka druga žena, kada dođem kući skinem se u trenerku, vežem repić i uhvatim se kuvanja, razmišljanja i svih onih tegoba koja svaka od nas ima. Tako da, snažna žena treba da ima još snažnije rame pored sebe koje će je poneti u životu, ali ako toga nema i to je okej.

A kako ne krije snagu, tako ne krije ni osećanja, pa je otkrila kako se ponaša kada zavoli.

foto: Printscreen/Instagram

- Rak sam u horoskopu, a riba u podznaku, sve ti je jasno. Ja sam jedna čista emocija. Srce me je odvelo svuda, mozak sam kasno uključila u nekim stvarima. Tako sam i vaspitana, moji roditelji su uvek bili pošteni i savetovali me da uvek idem srcem. Kako su godine prolazile, shvatila sam da je mozak puno puta trebao da ide ispred srca. Da sam to znala ranije, sebe bih poštedela boli u životu, ali tako je kako je, nikada se ne plače za prolivenim mlekom. Ono što ne mogu kod sebe promeniti su moja emotivnost i empatija prema ljudima. Mislim da se to na meni i vidi, koliko god to pokušala sakriti. Uvek me ljudi „lociraju“ po istom, a to je po srcu – priznala je ona, pa otkrila da često stihovi njenih pesama kriju životne situacije koje je preživela, a koje su je inspirisale da stvara i pretvori ih u umetnost.

- Puno pesama koje sam napisala su zapravo situacije iz mog života koje su me povredile, rastužile, koje sam otplakala i proživela sama. Ja uvek pevam svoj život, nikada tuđe i kada neko drugi piše tekst, ja se moram pronaći u njemu.

Za sve ove godine, Nina ima svega nekoliko dueta, te otkrila da li ima želju da sa nekim kolegom snimi pesmu.

- Postoji puno kolega iz Srbije koji su sjajni, sa puno njih se dogovaram svih ovih godina, kao i sa Petrom Grašom. Jedino je stvar pesme. Evo, sa Marijom Šerifović sam dosta pričala o duetu, mislim da bi to bilo sjajno, sa Aleksandrom Radović takođe, sa Sergejem Ćetkovićem - rekla je Nina, a potom progovorila o prinovi u porodici Marije Šerifović.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram/serifovic

- Jako me je obradovala, nisam to znala. Srce mi je zaigralo zbog nje. I ona je jedna snažna žena koja je svoju najveću životnu ljubav dočekala i presrećna sam zbog nje, kao i zbog njene majke.

Aleksandri sam rekla da raširi krila i leti

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Shutterstock

Aleksandra Prijović napravila je pravi spektakl u Zagrebu i to pet dana zaredom. Nina nije krila oduševljenje i radost, te joj je i javno čestitala na nezapamćenom uspehu.

- Nisam bila na koncertima Aleksandre Prijović jer nisam bila u Zagrebu tih dana. Pustila sam joj poruku da raširi krila, leti i uživa. Aleksandra me je pozvala da dođem, ali obaveze su me nažalost odvele na sve druge strane. Jako mi je drago što je jedna devojka doživela tako veliki uspeh. Svi komplimenti i njoj i Filipu. Napravili su veliku stvar i oborili rekorde- kazala je ona.

Obožavam pesmu “Devojka iz grada”

Na pitanje koju vrstu muzike najviše voli da sluša kada je sama, Nina kaže:

- Slušam sve, ali svi koji me znaju, znaju šta je Nina. Moja muzika je soul. Sva ta muzika iz ’80 godina je meni u srcu. Ali isto tako, kada sam u Beogradu, volim da posetim kafanu i naručim neku narodnu pesmu, naravno. Obožavam Beograd jer je to grad pun energije, grad koji diše i koji je pun dobrih ljudi koji će ti uvek pomoći i izaći u susret. Osećam se jako voljeno i dobrodošlo. Obišla sam celu Srbiju i pevala više manje svuda. Mogu izaći gde hoću i provesti se kako hoću. Imate puno različitih mesta i u trenutno ste na svim ovim prostorima grad koji najviše nudi. Dešava se da završim u nekim kafanicama. Uvek kada sviraju tamburaši ja ustanem i krenem da peva, oni svi znaju koju, a to je “Devojka iz grada“. Ta pesma mi nije biografska, ali je jedna od omiljenih pesama mog pokojnog oca i uvek se setim njega kada je čujem. On je slušao “Riblju čorbu” i te rok bendove, ali ova pesma mu je bila merak - rekla je ona u emisiji Blic dan.

kurir.rs/blic/prenela: K.M.

Bonus video:

02:40 GDE SU TI MANGUPI, DA IH NAPOKON SRETNEM? Nina Badrić oduševila koncertom u Srbiji POGLEDAJTE NJEN NOV FENOMENALAN STAJLING