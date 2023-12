"HOĆU DA MU RODIM SINA!" Jeremićka ODLEPILA za BIZNISMENOM: Upoznala sam ga sa BIVŠIM! Progovorila i o INTIMI: Bilo je STRASNO...

O vezi voditeljke Jovane Jeremić i bogatog biznismena Dragana Stankovića ne prestaje da se priča.

Sada je Jovana Jeremić, prvi put u ispovesti otkrila nove detalje o momku Draganu Stankoviću.

foto: Privatna Arhiva

Kako je, otkrila do poljupca je došlo na četvrtom dejtu ispred Hrama Svetog Save.

- Nikad neću zaboraviti prvi poljubac. To se dogodilo na četvrtom dejtu i tu smo se smuvali. Vozili smo se oko Hrama Svetog Save i bilo je crveno svetlo na semaforu. U tom trenutku je rekao: "Jao, vidi šta tamo ima". Ja kažem: "Šta se desilo?". Okrenem se i on mene poljubi. Kada se to dogodilo, znao sam da je to čovek mog života. Bilo je strasno, emotivno... Kada me je dodirnuo i kada je energija prostrujala kroz telo, rekla sam: "To je to" - govori Jovana i otkriva da će mu roditi sina, ali i da ga je upoznala sa bivšim mužem Vojislavom Miloševićem.

foto: Ana Paunković

- Hoću da mu rodim sina. To nije isključeno, drugo dete ću roditi samo muškarcu kojeg volim. Upoznala sam ga i sa bivšim suprugom Vojom. Poštuju se i Voja je rekao da je on fenomenalan, i da je prezadovoljan Draganom - zaključuje Jovana Jeremić.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M.

