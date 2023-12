JOVANA JEREMIĆ OTKRILA DA ĆE DEČKO MILIONER DA JE FINANSIRA! Priznala kad je počela njena ljubav sa Draganom, već spominje i BRAK!

O vezi voditeljke Jovane Jeremić i bogatog biznismena Dragana Stankovića ne prestaje da se priča.

Atraktivna voditeljka ističe da je Dragan prvi muškarac koji joj je skroz po meri, te da na njega može da se osloni u svakom trenutku, što joj je sada najbitnije.

- E, to je sada bitno! Nećeš verovati, ali mene je sa Draganom upoznao kolega i prijatelj Vučićević. Mi ga zovemo kum, u slučaju svadbe, on će biti kum. Imam sreću sa Draganima, to je krenulo spontano, na rođendanu jednom, naše poznanstvno je Božije, spojio nas je Bog, na Božić, kada se naš reporter uključio, meni je Dragan poklonio dukat i poželeo da u ovoj godini pronađem večnu ljubav i to mi se desilo posle devet meseci. Ni tad ništa nije bilo, on mi je na tom rođendanu prišao i pokazao slike, ja ga nisam gledala na takav način. Izašli smo nekoliko puta na večeru i tako je sve krenulo - navela je Jovana.

- On je moja najveća životna ljubav, volela bih da on bude i doživotna ljubav. Ja krijem svoj privatni život, a Dragan je zaslužio da bude publikovan, on brine o meni, ponudio mi je drugu opciju, da mogu da se oslonim na njega, da ne moram da razmišljam da li imam za svoje dete. Mi žene koje smo jake i uspešne, šta će ti muškarac ako nisi srećnija i zadovoljna? Alfa žena traži alfa muškarca.

