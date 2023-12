JK TRPI JAKE BOLOVE, MORALA DA POTRAŽI POMOĆ STRUČNJAKA! Pevačica se javno POŽALILA, ali ima jedan POSEBAN USLOV: Toga se plašim..

Muzička zvezda Jelena Karleuša se putem Instagrama svojim pratiocima, požalila na probleme sa vratom, zbog udomljenog ljubimca.

Naime, Jelena koja je nedavno domaću javnost oduševila svojom hitnom reakcijom i spašavanjem života masakrirane kuce koja je bila na ivici smrti, sada je otkrila da će morati da se obrati kiropraktičaru, ali je imala jedan uslov.

foto: Damir Dervišagić

- Evo, dok se sunčamo moj 'kikiriki' i ja, jedno pitanje za sve vas. Da li znate nekog dobrog kiropraktičara jer ja mnogo nosim ovog malog (Alfu, psa), koji ima preko 20 kilograma, a ja, očigledno, ne znam da postoji tehnika nošenja, neki čučanj, dizanja, spuštanja? Jako me boli vrat. Treba mi da me 'iskrcka'. Ali, neću ono 'rrrr', pa da ostanem invalid. Toga se plašim. Znači, neki dobar, ali nežno, bez naglih pokreta! Treba mi kiropraktičar i za njega, pošto mislim da i njega boli od lošeg položaja zbog šapica. Nemojte mi slati strance, to me ne interesuje, nego nekog našeg, dobrog - poručila je JK.

Inače, koliko se JK založila da pomogne svom kučetu, svedoči i to što je iz inostranstva naručila specijalnu protezu za povređene šapice kako bi mu što bolje omogućila da hoda i ne oseća hendikep.

Kurir.rs/K.M.

